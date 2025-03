Zasiłek stały w 2025 r. Wyższe limity dochodu w pomocy społecznej. Co z coroczną weryfikacją?

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zwiększa od 1 stycznia 2025 r. kwoty zasiłków ale także kwot kryterium dochodowego. Zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 15 lipca 2024 r., poz. 1044 i weszło w życie z początkiem 2025 roku.

Pomoc społeczna 2025: wyższe kryterium dochodowe

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej przeprowadzanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Poprzednia weryfikacja miała miejsce w 2021 roku.

Obecne (w 2024 r.) kryteria dochodowe wynoszą: 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej, a dla osoby w rodzinie – 600 zł.



Od 1 stycznia 2025 roku wzrosły kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Rząd zaproponował (i ostatecznie zapisał w rozporządzeniu), aby od 2025 roku dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosiło 1010 zł (wzrost o 30%), a dla osoby w rodzinie – 823 zł (wzrost o 37%).

Zasiłki z pomocy społecznej w 2025 roku

Zmiana wysokości kwot kryteriów dochodowych pociąga za sobą automatycznie zmianę kwot stanowiących podstawę ustalenia wysokości świadczeń pieniężnych określonych w ustawie o pomocy społecznej (art. 9 ust. 5) – o kwotę 229 zł (50% sumy kwot, o które wzrosły kryteria dochodowe) oraz zmianę kwoty dochodu z 1 ha przeliczeniowego określonego w art. 9 ust. 6 tej ustawy – o kwotę 114 zł (25% sumy kwot, o które wzrosły kryteria dochodowe).



Zmiana kwot kryteriów dochodowych wpływa także na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych (zasiłków) z pomocy społecznej.

I tak od 1 stycznia 2025 roku:

- wzrosła do 1229 zł (z 1000 zł obecnie) maksymalna kwota zasiłku stałego,

- wzrosła do 2066 zł (z 1837 zł obecnie) kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej,

- minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2024 r. poz. 769) – wzrosła (z 721 zł) do 950 zł, a maksymalna kwota z tego tytułu wzrośnie (z 1450 zł) do 1679 zł.



Ponadto podwyższeniu uległa kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego o 114 zł, tj. wzrost z 345 zł do 459 zł.

Ważne Wyżej wskazana propozycja weryfikacji kryteriów dochodowych w pomocy społecznej zaakceptowana przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2024 r. i przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego 15 maja 2024 r., nie została uzgodniona przez Radę Dialogu Społecznego w ustawowym terminie, tj. do 15 czerwca 2024 r.

Dlatego też kryteria dochodowe wraz z kwotami świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ustala się w drodze rozporządzenia Rady Ministrów (trzeba je wydać i opublikować do 15 lipca) na poziomie nie niższym niż w propozycji przedstawionej Radzie Dialogu Społecznego 15 maja 2024 r.

Będzie zmiana kryteriów dochodowych co roku. Tego chce MRPiPS

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Ale ta sama ustawa pozwala dokonywać weryfikacji co roku. Poprzedni rząd, mimo rosnącej inflacji wpływającej na domowe budżety Polek i Polaków, nie skorzystał z tej możliwości. Ostatnia weryfikacja miała więc miejsce w 2021 roku.



Aktualne kierownictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace w kierunku wprowadzenia obowiązkowej weryfikacji kryteriów dochodowych pomocy społecznej co roku. Zauważono bowiem, że weryfikacja kryteriów dochodowych co 3 lata powoduje, że z roku na rok zwiększa się luka między obowiązującymi kryteriami

dochodowymi a obowiązującym progiem interwencji socjalnej.

Jak deklaruje MRPiPS, ewentualne zmiany przepisów będą poddane pracom zespołu ds. reformy systemu pomocy społecznej tak, by nowe przepisy miały charakter kompleksowy i wzmacniały system pomocy społecznej.



Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dziennik Ustaw z 15 lipca 2024 r., poz. 1044. Rozporządzenie to wejszło w życie 1 stycznia 2025 r.

Źródło: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.