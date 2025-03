Najniższa krajowa w 2025 roku brutto - netto. Ile można potrącić z płacy minimalnej?

Jak co roku mamy podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę (zwanego też najniższą krajową lub płacą minimalną). Od 1 stycznia 2025 r. najniższe dopuszczalne prawem wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na cały etat wzrosło do kwoty 4666 zł brutto. Wyższa jest także od nowego roku minimalna stawka godzinowa. Ile wynosi w 2025 r. płaca minimalna netto i brutto? Ile można potrącić z minimalnego wynagrodzenia?

rozwiń >

Minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa, płaca minimalna) w 2025 roku - ile wynosi brutto (cały etat)

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. - Dziennik Ustaw z 13 września 2024 r., poz. 1362.:

- minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2025 r. wynosi 4666 zł brutto, a

- minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosi 30,50 zł.



Kwota minimalnego wynagrodzenia ustalona w rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok dotyczy pracowników zatrudnionych na cały etat.

Na podstawie art. 8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość płacy minimalnej ustala się proporcjonalnie do wymiaru etatu danego pracownika.

Dla kogo zmiana umowy o pracę?

Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy, aneks (zmianę umowy o pracę podwyższającą wynagrodzenie co najmniej do płacy minimalnej) pracodawca ma obowiązek wręczyć wszystkim pracownikom, których wynagrodzenie (niższe niż minimalne wynagrodzenie) zostało określone kwotowo.



Natomiast, gdy wynagrodzenie nie zostało określone w umowie poprzez podanie konkretnej kwoty (w umowie o pracę jest zapis o tym, że pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie zgodne z obowiązującą w danym roku stawką wynikającą z ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), to w takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku sporządzania aneksu do takiej umowy. Wtedy wystarczy jedynie poinformowanie pracownika, że np. od 1 stycznia 2024 roku jego wynagrodzenie będzie wynosiło 4242 zł brutto w związku ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Najniższa krajowa (minimalne wynagrodzenie, płaca minimalna) w 2025 roku - ile wynosi netto

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, określających zasady opodatkowania wynagrodzeń i objęcia ich składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (bez uwzględnienia PPK, dla pracownika po ukończeniu 26 roku życia, przy założeniu złożenia przez pracownika PIT-2 i osiąganiu przychodów przychody z jednego stosunku pracy w miejscu swojego zamieszkania) minimalne wynagrodzenie pracownika w kwocie 4666 zł brutto oznacza wypłatę kwoty 3510,92 zł - netto (do ręki).



Obliczenie wynagrodzenia wygląda następująco:

Podatki i składki Sposób wyliczenia [zł] 1. Wynagrodzenie zasadnicze - podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Brutto z umowy o pracę 4666 2. Składka emerytalna finansowana przez pracownika 9,76% x 4666 zł 455,40 3. Składka rentowa finansowana przez pracownika 1,50% x 4666 zł 69,99 4. Składka na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez pracownika 2,45% x 4666 zł 114,32 5. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne poz. 1 - 2 - 3 - 4 4026,29 6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania przez pracodawcę 9% x 4026,29 zł 362,37 7. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy poz. 5 - koszty uzyskania przychodów (250 zł) 3776 8. Zaliczka na podatek dochodowy (PIT) (12% x poz. 7) – 300 zł 153 Kwota wynagrodzenia do wypłaty dla pracownika (netto) poz. 5-6-8 3510,92

Ważne Uwaga! W 2025 roku (tak samo jak w 2024 r.) kwota wolna od podatku wynosi 30.000 zł, a kwota zmniejszająca podatek PIT wynosi 3.600 zł. Zatem jeżeli pracownik nie złożył pracodawcy wypełnionego formularza PIT-2, to jego miesięczne wynagrodzenie netto będzie niższe o 1/12 kwoty zmniejszające podatek, czyli 300 zł. W takim przypadku kwota zmniejszająca podatek zostanie zwrócona dopiero przy rozliczeniu rocznym.



Nie można też nadal (od 2022 roku) odliczać składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy.

Koszty pracodawcy przy minimalnym wynagrodzeniu

Warto też wiedzieć, że pracodawca zatrudniający pracownika przy tym poziomie minimalnego wynagrodzenia ponosi w 2025 roku w sumie (ze wszystkimi składkami) koszt 5.621,60 zł.

W tym jest (oprócz samego wynagrodzenia):

Składka emerytalna - 455,40 zł,

Składka rentowa - 303,29 zł,

Składka na ubezpieczenie wypadkowe - 77,92 zł,

Składka na Fundusz Pracy - 114,32 zł,

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 4,67 zł.

Potrącenia z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody - limity

Zasadą jest, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia. Ale przepisy prawa przewidują sytuacje, gdy pracodawca ma prawo (a nawet obowiązek) dokonać potraceń, czyli pobrać pewne kwoty z wynagrodzenia pracownika, bez zgody tegoż pracownika.



Potrącać z wynagrodzenia bez zgody pracownika można:

- kwoty egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych i innych należności,

- zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

- kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy.



Tytułem wykonawczym, na podstawie którego można dokonywać ww. potrąceń z wynagrodzenia jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytułami egzekucyjnymi są:

- orzeczenie sądu: prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem,

- orzeczenie referendarza sądowego: prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,

- inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej,

- akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji.



Przepisy określają też maksymalne kwoty do potrącenia oraz wysokość wynagrodzenia, jaka powinna zostać wypłacona pracownikowi.



Poniższa tabela określa przewidziane prawem dozwolone potrącenia i ograniczenia z nimi związane. Kolejność tytułów w zestawieniu wyznacza też pierwszeństwo tytułów do potrąceń, w szczególności najpierw są zaspokajane należność alimentacyjne. (źródło: biznes.gov.pl)

Tytuł potrącenia (w kolejności pierwszeństwa) Maksymalna kwota potrącenia Zbieg świadczeń alimentacyjnych z innymi tytułami Zbieg innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne z innymi tytułami Kwota chroniona Świadczenia alimentacyjne 3/5 wynagrodzenia 3/5 wynagrodzenia - brak Inne tytuły wykonawcze 1/2 wynagrodzenia 3/5 wynagrodzenia 1/2 wynagrodzenia minimalne wynagrodzenie Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi 1/2 wynagrodzenia 3/5 wynagrodzenia 1/2 wynagrodzenia 75% minimalnego wynagrodzenia Kary pieniężne jednodniowe wynagrodzenie pracownika – za jedno przewinienie lub 1/10 wynagrodzenia łącznie za wszystkie wymierzone kary – po dokonaniu ww. potrąceń jednodniowe wynagrodzenie pracownika – za jedno przewinienie lub 1/10 wynagrodzenia łącznie za wszystkie wymierzone kary – po dokonaniu ww. potrąceń 1/10 wynagrodzenia - po dokonaniu ww. potrąceń 90% minimalnego wynagrodzenia

Ważne Potrąceń z wynagrodzenia za pracę pracodawca może dokonać po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego (PPK).

Potrącenia z wynagrodzenia na rzecz pracodawcy za zgodą pracownika

Ponadto są możliwe potrącenia związane z należnościami na rzecz pracodawcy - pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od pracownika. W takim przypadku wolna od potrąceń i wypłacana pracownikowi jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

- minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy;

- 80% minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu innych należności niż na rzecz pracodawcy (na przykład składka na rzecz związku zawodowego czy spłata pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).

Ważne Ważne! Obowiązek uzyskania pisemnej zgody od pracownika nie dotyczy sytuacji, w której pracownikowi w poprzednim terminie płatności zostały wypłacone kwoty za okres nieobecności w pracy, za które pracownikowi nie należy się wynagrodzenie (np. nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy). W takich wypadkach pracodawca odlicza kwoty nienależnie wypłaconego wynagrodzenia w pełnej wysokości i nie potrzebuje do tego zgody pracownika.

Kwoty wolne od potrąceń w 2025 roku

Kwoty wolne od potrąceń w 2025 r. dla pracownika niekorzystającego ze zwolnień podatkowych, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy* (tabela)

Rodzaj należności Podstawowe KUP, PIT-2, bez PPK Podstawowe KUP, bez PIT-2, bez PPK Podwyższone KUP, PIT-2, bez PPK Podwyższone KUP, bez PIT-2, bez PPK Podstawowe KUP, PIT-2, z PPK ** Podstawowe KUP, bez PIT-2, z PPK ** Podwyższone KUP, PIT-2, z PPK ** Podwyższone KUP, bez PIT-2, z PPK ** Potrącenia obowiązkowe Alimenty Nie dotyczy Należności inne niż alimentacyjne (100% minimal­nego wy­na­gro­dzenia netto) 3510,92 zł 3210,92 zł 3516,92 zł 3216,92 zł 3408,60 zł 3108,60 zł 3414,60 zł 3114,60 zł Zaliczki pieniężne (75% mini­malnego wyna­grodzenia netto) 2633,19 zł 2408,19 zł 2637,69 zł 2412,69 zł 2556,45 zł 2331,45 zł 2560,95 zł 2335,95 zł Kary pienięż­ne (90% mi­ni­mal­- nego wynagrodzenia netto) 3159,83 zł 2889,83 zł 3165,23 zł 2895,23 zł 3067,74 zł 2797,74 zł 3073,14 zł 2803,14 zł Potrącenia dobrowolne Na rzecz pracodawcy (100% minimalnego wynagrodzenia netto) 3510,92 zł 3210,92 zł 3516,92 zł 3216,92 zł 3408,60 zł 3108,60 zł 3414,60 zł 3114,60 zł Inne należności niż na rzecz pracodawcy (80% mini­mal­nego wynagrodzenia netto) 2808,74 zł 2568,74 zł 2813,54 zł 2573,54 zł 2726,88 zł 2468,88 zł 2731,68 zł 2491,68 zł

Kwoty wolne od potrąceń dla pracownika korzystającego ze zwolnień podatkowych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152–154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy* w 2025 roku (tabela)

Rodzaj należności z wpłatą na PPK ** bez wpłaty na PPK Potrącenia obowiązkowe Alimenty (na podstawie tytułu wykonawczego) Nie dotyczy Należności inne niż alimentacyjne (100% minimalnego wynagrodzenia netto) 3570,60 zł 3663,92 zł Zaliczki pieniężne (75% minimalnego wynagrodzenia netto) 2677,95 zł 2747,94 zł Kary pieniężne (90% minimalnego wynagrodzenia netto) 3213,54 zł 3297,53 zł Potrącenia dobrowolne Na rzecz pracodawcy (100% minimalnego wynagrodzenia netto) 3570,60 zł 3663,92 zł Inne należności niż na rzecz pracodawcy (80% minimalnego wynagrodzenia netto) 2856,48 zł 2931,14 zł

* Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, określone wyżej kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu.



** Z uwzględnieniem podatku od wpłaty PPK finansowanej przez pracodawcę.

Oprac. Paweł Huczko