Wypłata tzw. czternastek we wrześniu. Część seniorów może liczyć na przelewy jeszcze 30 sierpnia

Ponad 300 zł dodatku emerytalnego. Już za około miesiąc powiększy się grupa uprawnionych do świadczenia. Prezydent podpisał ustawę

Ponad 300 zł dodatku emerytalnego. Już za ok. miesiąc powiększy się grupa emerytów uprawnionych do tego świadczenia. Chodzi o świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Nowelizacja ustawy spowoduje poszerzenie grona osób, które są do niego uprawnione.