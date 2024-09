Zwiększenie zasiłku pogrzebowego do 7 000 zł w 2025 r. a projekt ustawy budżetowej na 2025 r.

Pod koniec sierpnia rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2025 r. Dochody budżetu państwa mają wynieść 632,6 mld zł, a deficyt budżetu państwa ma wynieść 289 mld zł. Czy rząd podniesie wysokość zasiłku pogrzebowego do 7 000 zł w 2025 r.? Co wiadomo do tej pory?

W maju 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych ukazał się projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowano w nim podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4 000 zł do 7 000 zł oraz objęcie tego świadczenia mechanizmem waloryzacji.

REKLAMA

Zasiłek pogrzebowy: kwota

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem przysługującym w przypadku poniesienia kosztów pogrzebu. Przysługuje członkowi rodziny niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebowych w wysokości 4 000 zł, a innym osobom i podmiotom upoważnionym do zasiłku pogrzebowego – do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4 000 zł. Wysokość zasiłku pogrzebowego na poziomie 4 000 zł obowiązuje od 1 marca 2011 r., a więc już od ponad 13 lat.

Zwiększenie zasiłku pogrzebowego do 7 000 zł w 2025 r.: stanowisko ministerstwa finansów

2 sierpnia 2024 r. minister finansów w uwagach do projektu nowelizacji podwyższającej zasiłek pogrzebowy do 7 000 zł wskazał, że zgodnie z deklaracją zawartą w "100 Konkretach na pierwsze 100 dni rządów", wysokość zasiłku pogrzebowego powinna być podwyższona od lipca 2024 r. maksymalnie do kwoty 6 450 zł. Wskazał, że proponowana w nowelizacji kwota jest wyższa od wyżej wymienionej o 550 zł i wynosi 7 000 zł. Zwracam uwagę, że podniesienie wysokości zasiłku pogrzebowego z 6450 zł do 7000 zł, tj. o 550 zł oraz coroczna waloryzacja zasiłku to dodatkowy koszt w wysokości 7,4 mld zł (w latach 2024-2033) – napisano w piśmie do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów. Minister zarekomendował przyjęcie kwoty zasiłku pogrzebowego odpowiadającej wysokości 6 450 zł bez mechanizmu waloryzacji. W ocenie resortu wprowadzenie zasiłku celowego z pomocy społecznej z tytułu zdarzenia, jakim jest pogrzeb, nie znajduje uzasadnienia ze względu na obciążenie dodatkowymi kosztami jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększenie zasiłku pogrzebowego do 7 000 zł w 2025 r.: odpowiedź MRPiPS

REKLAMA

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski w odpowiedzi z 14 sierpnia 2024 r. ustosunkował się do uwag resortu finansów. Z informacji opublikowanych na RCL wynika, że resort rodziny podtrzymuje konieczność zachowania w projekcie proponowanej – podwyższonej – kwoty zasiłku pogrzebowego do 7 000 zł oraz mechanizmu jego waloryzacji a także konieczność określenia w projekcie celowego zasiłku z pomocy społecznej w kwocie do 2 000 zł. Pierwsza waloryzacja zasiłku ma zostać przeprowadzona w 2025 r. Ponadto, w najnowszej wersji projektu znalazł się także zapis, że w 2024 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej, może dokonywać przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetu państwa, a w przypadku ministrów będących dysponentami więcej niż jednej części budżetowej również między tymi częściami budżetowymi.

16 sierpnia 2024 r. wiceminister Gajewski podtrzymał stanowisko MRPiPS. Wyraził nadzieję na zakończenie prac nad nowelizacją jeszcze we wrześniu. Myślę, że datą realną, w której projekt mógłby opuścić rząd jest wrzesień tego roku. Bardzo chcielibyśmy, aby te nowe zasady dotyczące zasiłku pogrzebowego (...) weszły w życie w przyszłym roku - powiedział wiceminister Gajewski. Ostateczna decyzja ws. podniesienia kwoty zasiłku pogrzebowego jeszcze nie zapadła.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Projekt ustawy budżetowej na 2025 r.: doniesienia RMF

Z ustaleń RMF wynika, że plany dotyczące podwyższenia zasiłku pogrzebowego zostaną przesunięte. RMF wskazuje, że minister finansów zadecydował o przeniesieniu planów dotyczących zwiększenia zasiłku pogrzebowego na 2026 roku. Podniesienie zasiłku pogrzebowego kosztowałoby ok. 2 mld złotych, a w tym momencie państwa na to nie stać. Dochody budżetu państwa mają wynieść 632,6 mld zł, a deficyt budżetu państwa ma wynieść 289 mld zł.