RODO - zmiany w zakresie badań lekarskich od 4 maja 2019 r.

Zmiany w zakresie badań lekarskich

Omawiana nowelizacja wprowadza zmiany redakcyjne oraz doprecyzowujące dotyczące orzeczeń lekarskich przeprowadzanych w ramach profilaktycznych badań lekarskich.

Po zmianie przepisów pracodawca będzie mógł żądać przedstawienia aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawą wydania tego orzeczenia. Uzyska takie prawo, gdy będzie przyjmował do pracy osobę posiadającą wskazane orzeczenie, która:

● pozostaje w stosunku pracy u innego pracodawcy,

● jest zatrudniana w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu jej poprzedniego stosunku pracy (art. 229 § 13 Kodeksu pracy po nowelizacji).

Doprecyzowano także, że pracodawca przechowuje orzeczenia wydane na podstawie badań lekarskich oraz pozyskane orzeczenia i skierowania. W przypadku stwierdzenia, że warunki określone w skierowaniu nie odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, pracodawca zwraca osobie przyjmowanej do pracy to skierowanie oraz orzeczenie lekarskie wydane w wyniku tego skierowania.

Ocena zmian

Zmiany mają charakter porządkowy i doprecyzowujący. Dają pracodawcy podstawę prawną do żądania aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawa? wydania tego orzeczenia od osoby, która jest jednocześnie zatrudniona u innego pracodawcy lub jest zatrudniana w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniej umowy. Pracodawcy bowiem w przypadku takich osób nie muszą przeprowadzać wstępnych badań lekarskich. Omawiane rozwiązania dają pracodawcy również podstawę do przechowywania wskazanych dokumentów (orzeczenia lekarskie, skierowania na badanie lekarskie) oraz zobowiązują pracodawców do ich zwrotu po wykorzystaniu i w przypadku braku celowości dalszego przechowywania.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 4 ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730);

● art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730).

Artykuł niniejszy jest fragmentem publikacji: RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja