Monitoring w placówkach medycznych a RODO - zmiany od 4 maja 2019 r.

Monitoring w placówkach medycznych

Monitoring pomieszczeń ogólnodostępnych jest dozwolony, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Natomiast w pomieszczeniach, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności w pokojach łóżkowych, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, przebieralniach, szatniach, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach odrębnych, monitoring jest zakazany. Powyższy zakaz wynika z konieczności zagwarantowania prawa pacjenta do poszanowania intymności i godności pacjenta, w szczególności w trakcie udzielanych mu świadczeń zdrowotnych. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa w regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji pomieszczeń zakładu leczniczego.

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe pacjentów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podmiot wykonujący działalność leczniczą przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe pacjentów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Informację o stosowaniu monitoringu podaje się do wiadomości pacjentów przez wywieszenie jej w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i w Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia.

Ocena zmian

Obecnie coraz więcej podmiotów leczniczych stosuje obserwację swoich pomieszczeń, najczęściej w celu zapewnienia bezpieczeństwa, a brak było regulacji prawnych w tym zakresie. Używanie systemów rejestrujących, np. w poczekalniach czy na korytarzach, budziło duże wątpliwości tak wśród właścicieli placówek, jak i samych pacjentów. Zmiany w ustawie mają więc na celu uregulowanie monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 23 ust. 2, art. 23a, art. 24 ust. 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730).

