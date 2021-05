Kiedy Boże Ciało w 2021 r.?

Kiedy wypada Boże Ciało w 2021 r.? Czy jest to dzień wolny od pracy? Co z długim weekendem i zakupami?

Boże Ciało w 2021 r. - kiedy wypada?

W 2021 r. Boże Ciało wypada 3 czerwca tradycyjnie w czwartek.

Boże Ciało - kalendarz 2021

Tegoroczną datę święta prezentuje poniższy kalendarz:

Boże Ciało dniem wolnym od pracy

Warto pamiętać, iż dzień Bożego Ciała jest jednym z dni wolnych od pracy. Zgodnie z przepisami takimi dniami są bowiem:

1 stycznia – Nowy Rok,

6 stycznia – Święto Trzech Króli,

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja – Święto Państwowe,

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała ,

, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;

niedziele.

Boże Ciało 2021 długi weekend

Czerwiec jest jednym z tych miesięcy, w którym można wygospodarować sobie dłuższy weekend. Przy wzięciu urlopu w piątek, pracownik może uzyskać 4 kolejne dni wolne.

Obostrzenia na czerwiec 2021

Czy w tym czasie będzie można wyjechać, zakwaterować się w hotelu, skorzystać z restauracji?

Pamiętajmy, iż kwestie dotyczące obostrzeń często się zmieniają. Gdyby obowiązywały aktualne przepisy, to na początku czerwca hotele wprawdzie działałyby, jednak w ograniczonym zakresie (50 procent zajętych pokoi).

Z ograniczeniami mają również działać restauracje. Od 15 maja będą one mogły serwować posiłki w ogródkach gastronomicznych (w reżimie sanitarnym). Od 29 maja do 5 czerwca posiłki będzie też można zjeść w lokalu. pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m (chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).

Do 5 czerwca 2021 ograniczenia mają obowiązywać również w kościołach. W zgromadzeniach organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych będzie mogła uczestniczyć uczestniczyć jedna osoba na 152., przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. W zamkniętych pomieszczeniach ma nadal obowiązywać nakaz zakrywania ust i nosa (poza osobami sprawującymi kult religijny).

Boże Ciało – czy sklepy są otwarte?

W niedziele i święta w placówkach handlowych zakazane są:

handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,

powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem

Oznacza to, iż w tym dniu sklepy poza określonymi wyjątkami będą zamknięte.

