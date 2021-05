Bon turystyczny. Czym jest Certyfikat Dobrych Praktyk?

Podmiot realizujący bon turystyczny może otrzymać Certyfikat Dobrych Praktyk. Co to oznacza dla turysty?

Certyfikat Dobrych Praktyk

W kwietniu rozpoczęła się certyfikacja podmiotów turystycznych, które realizują Polski Bon Turystyczny.

Certyfikacja ma na celu promocję obiektów noclegowych oraz organizatorów turystyki, którzy w trakcie realizacji Programu Polski Bon Turystyczny profesjonalnie prowadzą swoją działalność oraz świadczą usługi turystyczne na wysokim poziomie.

"Projekt Certyfikacja Podmiotów Turystycznych został stworzony po to, aby wyróżnić te podmioty, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju turystyki krajowej i których działania mogą być wzorem do stworzenia wspólnych zasad i Katalogu Dobrych Praktyk dla całej branży. Certyfikaty pomogą też podróżnym rozpoznać miejsca, które oferują bezpieczny wypoczynek" – podkreśla Anna Salamończyk – Mochel, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej

W ramach projektu przewidziane są dwa działania. Pierwszym jest autocertyfikacja, drugim zaś certyfikacja w formie wizyty monitorowanej.

Podmioty uhonorowane certyfikatem są oznaczane na mapie bezpiecznych obiektów, realizujących usługi z użyciem bonu turystycznego. Znajdą się również w Katalogu Dobrych Praktyk. W celu promocji swojego obiektu będą mogły korzystać z logo certyfikatu.

POT podaje zbiór dobrych praktyk, jakie należy spełnić, aby uzyskać certyfikat. Kliknij TUTAJ, aby powiększyć:

Dobre praktyki/Źródło: Polska Organizacja Turystyczna

Do kiedy można wykorzystać bon turystyczny?

Zgodnie z ustawą o Polskim Bonie Turystycznym prawo do dokonywania płatności bonem turystycznym wygaśnie 31 marca 2022 r. W praktyce oznacza to, iż po tym terminie można skorzystać z wypoczynku, jeżeli płatności dokonano do końca marca przyszłego roku.

Opracowano na podstawie: