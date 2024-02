Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawiamy zegarki? Śpimy dłużej czy krócej?

Zmiana czasu 2024. W tym roku na zmianę czasu na letni poczekamy wyjątkowo długo. Kiedy przestawiamy zegarki? Noc będzie dłuższa czy krótsza?

Zmiana czasu na letni 2024 - kiedy?

Zmiana czasu z zimowego na letni odbywa się zawsze w ostatni weekend marca. Wprowadzony zostaje czas letni środkowoeuropejski. W tym roku zmiana czasu będzie wyjątkowo późno, bo ostatni weekend marca to dokładnie jego ostatnie dwa dni.

Czas z zimowego na letni zmieniamy w noc z 30 na 31 marca 2024 r.

W 2023 r. dłuższymi dniami (po przestawieniu zegarków później zachodzi słońce) można było cieszyć się prawie tydzień wcześniej, bo zmiana czasu odbyła się w noc z 25 na 26 marca. W 2025 r., podobnie jak w tym, będzie trzeba poczekać prawie do końca miesiąca, ostatni weekend marca będzie wypadał wówczas 29 i 30.

Noc będzie dłuższa czy krótsza?

Nieodłączne pytanie każdej zmiany czasu, czy to z letniego na zimowy, czy z zimowego na letni jest jedno: śpimy dłużej czy krócej? Dla śpiochów nie jest to dobra wiadomość - przestawienie zegarków zabiera nam jedną godzinę w nocy. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów "wprowadzenie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego na godzinę 3 minut 00, która będzie godziną początkową czasu letniego środkowoeuropejskiego."

W nocy z 30 na 31 marca 2024 r. przesuwamy więc zegarki z godziny 2:00 na 3:00. Noc jest krótsza o godzinę, ale zyskujemy dłuższy dzień. Podczas gdy 30 marca słońce będzie zachodziło około godziny 18:08, już 31 marca dzień będzie kończył się około godziny 19:10.

Zmiana czasu a Wielkanoc

Krótszą noc na szczęście będzie można odespać. 31 marca bowiem wypada w tym roku również Wielkanoc. Co oznacza, ze drugi dzień Wielkanocy, 1 kwietnia, czyli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy. Wielkanoc jako święto ruchome przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Najwcześniej może wypaść 22 marca, najpóźniej zaś 25 kwietnia.

Czas letni potrwa aż do 27 października, kiedy to nastąpi powrót do czasu zimowego.

Na ten moment obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r., które reguluje wprowadzanie i odwołanie czasu letniego do 2026 roku włącznie.