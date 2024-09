Urlop za staż: 5 lat pracy – 2 dni, 10 lat – 4 dni, 15 lat - 6 dni, 20 lat – 8 dni, 25 lat – 10 dni

W kwietniu 2024 r. Ministerstwo Rodziny zadeklarowało wprowadzenie nowej instytucji do prawa polskiego. To dodatkowy urlop wypoczynkowy (względem 20 albo 26 dni urlopu z kodeksu pracy). Wymiar tego urlopu wynosi 2 dni za każde 5 lat pracy (uwzględniając też okres edukacji). Nowe przepisy będą (o ile propozycję Ministerstwa zaakceptuje premier D. Tusk) adresowane tylko do opiekunów i opiekunek dzieci do lat 3 pracujący w żłobkach. Ale propozycja spowodowała dyskusję w Internecie. I podniesienie przez Internautów pytania: "Dlaczego taki urlop tylko dla jednej kategorii pracowników?".

Aktualizacja artykułu: Rząd o pracach nad nowym typem urlopu: https://kadry.infor.pl/urlopy/6699675,zapytalismy-rzad-co-sie-dzieje-z-urlopem-w-formule-2-dni-urlopu-za-5-lat-pracy-4-dni-za-10-lat-6-dni-za-15-lat-itd.html

Poniżej pierwotna treść artykułu Pomysł jest prosty. Za każde 5 lat pracy dwa dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego. I co ważne, następuje kumulacja tych 2 dni co 5 lat. W efekcie powstaje taki algorytm nowego urlopu: Dodatkowy urlop wypoczynkowy obliczalibyśmy w ten sposób: 5 lat pracy – 2 dni

10 lat pracy – 4 dni (2+2)

15 lat pracy – 6 dni (2+2+2)

20 lat pracy – 8 dni (2+2+2+2)

Każdy z ww. dni urlopu jest płatny tak jak "normalny" urlop wypoczynkowy. 5 lat pracy – 2 dni, 10 lat pracy – 4 dni, 15 lat pracy - 6 dni, 20 lat pracy – 8 dni, 25 lat pracy – 10 dni Zobaczmy jak to mogłoby wyglądać dla pracownika ze stażem pracy 25 lat.

Przykład Jan Kowalski ma 25 lat stażu pracy (uwzględniając w tym studia 8 lat). Dodatkowy urlop wynosi 10 dni. Całościowy urlop to 26 dni (obecny urlop) + 10 dni (przyszły dodatkowy urlop). Łącznie 36 dni w roku kalendarzowym. Dodatkowy urlop otrzymujemy z (2+2+2+2+2). Ruchomy urlop za staż pracy [Nowa instytucja w prawie] Wymiar urlopu miałby charakter ruchomy w tym znaczeniu, że zwiększa się co 5 lat o 2 dni. Ale to nie musi być reguła. Równie dobrze przyrost urlopu może być skokowy. Np. dla niektórych pracowników byłaby formuła "5 dni za 5 lat". Dodatkowy urlop wypoczynkowy obliczalibyśmy w poniższy sposób (nową regułę dla 25 lat pracy boldujemy): 5 lat pracy – 2 dni

10 lat pracy – 4 dni (2+2)

15 lat pracy – 6 dni (2+2+2)

20 lat pracy – 8 dni (2+2+2+2)

25 lat pracy – 13 dni (2+2+2+2+5) Dla 25 lat pracy zwiększenie urlopu następowałoby o 5 dni. Dlaczego tak? To premia za wiek, staż pracy, doświadczenie. Zmodyfikujmy o tą regułę przykład nr 1. Przykład 2 Jan Kowalski ma 25 lat stażu pracy (uwzględniając w tym studia 8 lat). Dodatkowy urlop wynosi 13 dni. Całościowy urlop to: 26 dni (obecny urlop) + 13 dni (przyszły dodatkowy urlop) = 39 dni w roku kalendarzowym. Dodatkowy urlop otrzymujemy z (2+2+2+2+5). Zobacz również: Nowość: Krok 1: 2+2+2+2+2 dni dodatkowego urlopu. Krok 2: Dodaj do 26 dni Czy i kiedy dodatkowe 10 dni urlopu dla wszystkich pracowników ze stażem od 5 do 25 lat? W kwietniu 2024 r. w Internecie pojawiło się pytanie: "Dlaczego tylko pracownicy żłobków? Czy taki urlop nie powinien być dla wszystkich? Pytanie jest wciąż aktualne. Być może rozwiązania podobne do tego urlopu to alternatywa dla 4-tygodniowego tygodnia pracy, który - jako koncepcja - jest znany już chyba każdemu z nas. W przypadku obu instytucji następuje zmniejszenie wymiaru pracy.

Wady nowego typu urlopu? Koszt zatrudnienia pracownika w wieku 45-50 lat wynosi więcej niż pracownika w wieku 30 lat. Może to pogarszać perspektywy zawodowe osób zbliżających się do wieku emerytalnego.