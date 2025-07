rozwiń >

Renta wdowia to potoczne określenie nowych zasad wypłaty świadczeń w przypadku zbiegu emerytury i renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Choć formalnie obowiązują od stycznia 2025 r., wypłaty przez ZUS ruszyły dopiero od 1 lipca. Co ważne – nie wystarczy samo spełnienie warunków. Trzeba też złożyć odpowiednie oświadczenia. Bez nich ZUS odmówi wypłaty. Wiele osób może nie wiedzieć, że nie ma tu automatyzmu – trzeba działać samodzielnie.

Dlatego przygotowaliśmy praktyczny przewodnik, który krok po kroku wyjaśnia, czym jest renta wdowia, komu przysługuje, jakie formularze i oświadczenia są wymagane oraz na co trzeba uważać przy składaniu wniosku.

Czym jest renta wdowia i kto może ją otrzymać

Renta wdowia to potoczne określenie nowego sposobu wypłaty świadczeń w przypadku zbiegu emerytury i renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Choć nie powstało nowe świadczenie, od stycznia 2025 r. obowiązują przepisy, które pozwalają na jednoczesne pobieranie:

100 proc. renty rodzinnej + 15 proc. własnej emerytury albo

100 proc. emerytury + 15 proc. renty rodzinnej.

To rozwiązanie pozwala zyskać kilkaset złotych miesięcznie – i to bez rezygnacji z żadnego z dotychczasowych świadczeń. A od 1 stycznia 2027 r. wartość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc., co oznacza, że wiele osób będzie mogło otrzymać nawet kilkaset złotych więcej. Piszemy o tym w artykule: Renta wdowia: dla kogo podwyżka o 25 proc.? ZUS tłumaczy nowe zasady wypłaty.

Renta wdowia - warunki w 2025 roku

Warunkiem skorzystania z renty wdowiej jest m.in.

osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn),

posiadanie ustalonego prawa do renty rodzinnej oraz drugiego świadczenia (np. emerytury),

pozostawanie we wspólności małżeńskiej do chwili śmierci współmałżonka.

Osoby, które zawarły nowy związek, tracą prawo do skorzystania z renty wdowiej.

Bez tych dwóch oświadczeń ZUS odrzuci wniosek o rentę wdowią

Aby renta wdowia została przyznana, konieczne jest złożenie wniosku na formularzu ERWD ("Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną"). To właśnie w tym dokumencie znajdują się dwa najważniejsze oświadczenia:

oświadczenie o pozostawaniu we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka,

oświadczenie o niepozostawaniu w nowym związku małżeńskim.

ZUS nie wymaga załączania żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających te fakty – wystarczy podpis pod oświadczeniami. To duże ułatwienie dla wielu starszych osób, które nie muszą kompletować aktów małżeństwa czy zaświadczeń z USC. Ale jednocześnie oznacza to pełną odpowiedzialność za złożone oświadczenia – za fałszywe dane grozi odpowiedzialność karna. W razie wątpliwości ZUS może wszcząć postępowanie wyjaśniające.

Jak i gdzie złożyć wniosek o rentę wdowią?

Wniosek o rentę wdowią można złożyć na trzy sposoby:

osobiście w placówce ZUS (w okienku lub przez doradcę emerytalnego),

wysyłając papierowy formularz pocztą,

przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS) – elektronicznie.

Formularz ERWD dostępny jest na stronie zus.pl. ZUS nie wypłaca renty wdowiej z urzędu – trzeba samodzielnie zainicjować procedurę. Osoby, które złożą wniosek w lipcu 2025 r., mogą liczyć na wypłatę z wyrównaniem od 1 lipca. To istotne, bo im później złożysz wniosek, tym później otrzymasz pieniądze – i to bez możliwości cofnięcia się z wypłatą.

Co, jeśli nie masz jeszcze ustalonego prawa do renty rodzinnej?

Renta wdowia przysługuje tylko osobom, które mają ustalone prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Jeśli do tej pory nie wystąpiono o rentę rodzinną, należy równocześnie złożyć:

formularz ERWD (wniosek o rentę wdowią),

formularz ERR (wniosek o rentę rodzinną),

odpowiednie dokumenty (akty stanu cywilnego, dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wysokość zarobków zmarłego, ERP-6, ERP-7, itd.).

Lista potrzebnych dokumentów zależy od indywidualnej sytuacji i jest dostępna na stronie ZUS. W przypadku wątpliwości warto skorzystać z doradcy emerytalnego w placówce ZUS lub telefonicznie.

Renta wdowia: Uwaga na limit świadczeń - 5636,73 zł

Nowe przepisy przewidują maksymalną kwotę zbiegu świadczeń. Od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, czyli 5636,73 zł brutto. Jeśli łączna wysokość emerytury i 15 proc. drugiego świadczenia przekracza ten limit, ZUS obniży je do tego progu. W efekcie nie każdy uprawniony faktycznie otrzyma rentę wdowią. To bardzo ważne ograniczenie – zwłaszcza dla osób z wysoką emeryturą, które mogą być przekonane, że „dostaną jeszcze coś ekstra”.

Renta wdowia a świadczenia z KRUS, MSWiA, MON

Renta może być wypłacana nie tylko z ZUS, ale również z innych systemów:

KRUS (dla rolników),

Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (służb mundurowych) czy

wojskowego biura emerytalnego.

W przypadku zbiegu takich świadczeń, renta wdowia również przysługuje. Wniosek można złożyć w jednym z organów, który poinformuje drugi. Każdy z organów wypłaca swoją część świadczenia.

Renta wdowia: Ile można zyskać? Przykłady wyliczeń

Oto przykłady wyliczeń kwot renty wdowiej dla dwóch różnych wariantów. Jeśli emerytura wynosi 4000 zł, a renta rodzinna po zmarłym współmałżonku 3000 zł, to osoba uprawniona może wybrać:

100 proc. emerytury + 15 proc. renty rodzinnej = 4000 + 450 zł = 4450 zł,

100 proc. renty rodzinnej + 15 proc. emerytury = 3000 + 600 zł = 3600 zł.

Wybierana będzie opcja korzystniejsza dla wnioskodawcy, ale z zastrzeżeniem limitu 5636,73 zł. Od 2027 r. druga opcja dałaby aż 750 zł lub 1000 zł dodatku miesięcznie. W przypadku emerytur wojskowych lub rolniczych zasady są analogiczne – pod warunkiem, że zgłosimy oba źródła świadczeń we właściwym urzędzie.

Renta rodzinna i renta wdowia: najczęstsze błędy

Najczęstsze błędy, które prowadzą do tego, że seniorzy ostatecznie nie otrzymują renty wdowiej, to: