Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej 2025 r. Czym jest? Czy pracodawca może odmówić? Czy za takie zwolnienie należy się wynagrodzenie? Czy trzeba złożyć wniosek? Ile dni zwolnienia z powodu działania siły wyższej w 2025 r.?

W 2023 r. weszła nowelizacja Kodeksu pracy, która wprowadziła m.in. zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. Chodzi o umożliwienie pracownikom wzięcia zwolnienia w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych.

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej 2025 r.

Pracownik w ciągu roku kalendarzowego może wystąpić o dwa dodatkowe dni zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Może wystąpić o nie w wymiarze dwóch dni lub 16 godzin. Zwolnienie to przysługuje w przypadku, gdy pracownik ma pilne sprawy rodzinne spowodowane chorobą lub wypadkiem, a jego obecność jest niezbędna. Za zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Zwolnienie z powodu działania siły wyższej jest płatne w wysokości połowy wynagrodzenia.

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej: czy pracodawca może odmówić?

To, w jakiej formie (czy w wymiarze dobowym, czy godzinowo) pracownik wykorzysta zwolnienie z powodu działania siły wyższej, zawiera pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia w danym roku kalendarzowym. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki wniosek i udzielić zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Wniosek o takie zwolnienie należy zgłosić najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej udzielane jest w wymiarze godzinowym. Jest ustalane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego pracownika. W przypadku niepełnych godzin zwolnienia – zaokrąglane są do pełnej godziny. Niewykorzystane zwolnienie z powodu działania siły wyższej w 2024 r. nie kumuluje się w następnym roku. Niewykorzystane – przepada. Oznacza to, że w 2025 r. każdy pracownik będzie miał do wykorzystania dwa dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, niezależnie od tego, czy rok wcześniej skorzystali z tego zwolnienia, czy też nie.