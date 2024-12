Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek 23 grudnia 2024 r. był gościem RMF 24. W trakcie rozmowy został zapytany o ustawę wprowadzającą dodatkowy dzień wolny od pracy - Wigilię. Co z wolną Wigilią w 2025 r.?

4 października 2024 r. pojawił się poselski projekt Lewicy dotyczący ustanowienia nowego dnia wolnego od pracy w Wigilię Bożego Narodzenia. 6 grudnia 2024 r. Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy w sprawie wolnej Wigilii od 2025 r. 9 grudnia 2024 r. ustawa została przekazana prezydentowi Andrzejowi Dudzie do podpisu. W połowie grudnia prezydent zaprosił przedstawicieli pracodawców i pracowników do Pałacu Prezydenckiego, by skonsultować z nimi nowelę w sprawie wolnej Wigilii.

Wolna Wigilia w 2025 r.? Prezydent Andrzej Duda zabrał głos

Prezydent Andrzej Duda zapytany w poniedziałek, 23 grudnia 2024 r., czy podpisze ustawę ustanawiającą Wigilię dniem wolnym od pracy, powiedział, że jest po dyskusji z przedstawicielami strony społecznej. Wskazał, że podstawowym zarzutem wobec ustawy i wobec rządzących było to, że nie odbyły się żadne konsultacje społeczne w tej sprawie. Dodał, że zgłoszono wiele zastrzeżeń do tej ustawy.

Mogę powiedzieć tak, głosy były rozdzielone mniej więcej tak po połowie. ja w tej chwili nad tym pracuję - zapewnił Duda. Bardzo bym chciał tego, bo uważam, że jest to bardzo potrzebne , żeby wigilia była dniem wolnym dla ludzi, żeby mogli spokojnie skupić się na przygotowaniu do świąt (…) - powiedział Duda.

Ustawa zakłada także wprowadzenie trzech niedziel handlowych poprzedzających Wigilię. Tego się właśnie obawiają niektóre środowiska przede wszystkim pracowników - skomentował prezydent. Zapytany, czy podpisze tę ustawę, jeszcze raz podkreślił, że bardzo by chciał wolnej wigilii. Zaznaczył, że bardzo mocno będzie rozważał kwestię równego traktowania pracowników. I jest rozważana z tego konstytucyjnego punktu widzenia - powiedział. Dodał, że jest spokojny, bo ustawa nie dotyczy tego roku. Podkreślił, że "jest trochę czasu na ewentualne rozstrzygnięcie wątpliwości". Wszystko będzie w konstytucyjnym terminie - zapewnił prezydent Andrzej Duda.

Wolna Wigilia w 2025 r.? Co zakłada nowela

Nowela zakłada, że od przyszłego roku, 24 grudnia będzie dniem wolnym od pracy. Przewiduje także, że od 2025 r. trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe. Uwzględniono także poprawkę Senatu, która zakłada, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele. Projekt zakłada wejście w życie z dniem 1 lutego 2025 r. Obecnie Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14. Prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji. Ma trzy możliwości. Nowelizację wprowadzającą powyższe rozwiązania może podpisać, zawetować lub odesłać ją do Trybunału Konstytucyjnego.

