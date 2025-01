Zwrot za okulary i szkła kontaktowe dla pracownika w 2025 r. Jaka jest wysokość refundacji? Na kogo powinna być wystawiona faktura i co powinna zawierać? Co ile można wystąpić o zwrot kosztów związanych z zakupem okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych?

20 stycznia 2025 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

REKLAMA

Zwrot za okulary i szkła kontaktowe dla pracownika w 2025 r.

Zgodnie z rozporządzeniem, a także ze zmianami, które weszły w życie w 2023 r., pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom nie tylko profilaktyczną opiekę zdrowotną, a także okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok. Ważne jest to, by lekarz w wyniku przeprowadzonych badań okulistycznych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykazał potrzebę stosowania okularów lub szkieł kontaktowych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Zwrot za okulary i szkła kontaktowe dla pracownik: co ile?

Samo rozporządzenie niestety nie wskazuje, co ile pracownikowi powinno przysługiwać dofinansowanie do zakupu okularów lub szkieł kontaktowych. W związku z tym, część z pracodawców w regulaminach uwzględniła, że refundacja przysługuje raz na trzy, czy cztery lata. A skąd się wzięły cztery lata? Tyle mogą być ważne badania okresowe osób pracujących przy monitorach ekranowych. Jednakże takie zapisy mogą być zakwestionowane przez pracownika, który może podejrzewać, że praca przed ekranem pogorszyła jego wzrok. W takich przypadkach pracownik ma prawo zgłosić się do pracodawcy, by ten wystawił mu skierowanie na badania okresowe okulistyczne. W przypadku, gdy lekarz stwierdzi, że pracownik powinien zacząć nosić okulary, wymienić je na mocniejsze, lub zacząć korzystać z mocniejszych szkieł kontaktowych, pracodawca ma obowiązek refundacji kosztów poniesionych przez pracownika na ich zakup.

Zwrot za okulary i szkła kontaktowe dla pracownik: kwota

Niestety rozporządzenie nie wskazuje jakiejkolwiek kwoty, którą pracodawca miałby pokryć w związku z kupnem okularów lub szkieł kontaktowych. Jednak należy pamiętać, że w rozporządzeniu znalazł się zapis, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. A to oznacza, że kwoty dofinansowań muszą mieć realne przełożenie na ceny szkieł kontaktowych oraz na ceny okularów korekcyjnych. Pracodawca może jednak wskazać, że ponosi sam koszt szkieł do okularów, a nie ponosi kosztów oprawek.

Zwrot za okulary i szkła kontaktowe dla pracownik: faktura

Warto sprawdzić u swojego pracodawcy ( np. w regulaminie pracy) szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów za okularów lub soczewek kontaktowych. W tych zasadach powinny być określone m.in. maksymalne kwoty jakie może uzyskać pracownik, co ile pracownik może wystąpić o zwrot kosztów, czy też informacje o tym, co powinno znaleźć się na fakturze, a także termin jej dostarczenia. Najczęściej, by uzyskać zwrot poniesionych kosztów (bądź częściowy zwrot) związanych z zakupem okularów lub szkieł kontaktowych, pracownik powinien dostarczyć pracodawcy fakturę za zakup okularów korekcyjnych, bądź szkieł kontaktowych. Część pracodawców potrzebuje dane swojej firmy, a część preferuje faktury wystawione na danego pracownika. Często pracodawcy podkreślają, by na fakturę za zakup okularów lub szkieł kontaktowych znalazła się informacja o pracy przy komputerze.

Dalszy ciąg materiału pod wideo