Zmiany w VAT w 2025 r.? Organizacje pozarządowe mogą być już niedługo opodatkowane na nowych zasadach

Nad jakimi zmianami dotyczącymi wolontariatu pracuje obecnie ministra ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Adriana Porowska? Co będą mogły zyskać osoby będące wolontariuszami? Czy szykują się duże zmiany w VAT dla organizacji pozarządowych? Powołano specjalny zespół.

Zapytaliśmy ministrę ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Adrianę Porowską o wolontariat oraz prace nad zmianami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Zapytaliśmy także o zmiany w VAT dla organizacji pozarządowych.

Osoby angażujące się w wolontariat z pewnymi przywilejami

Ministra ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Adriana Porowska zapytana przez redakcję Infor.pl o to, co zrobić, by wolontariat mógł się dalej w Polsce rozwijać, wskazała, że w ostatnim czasie przeprowadzili rozmowę na Radzie Programowej Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na temat tego jak wygląda ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie. "Raczej myśleliśmy o deregulacji niż regulowaniu" – powiedziała. Dodała, że skłania się ku temu, aby samo bycie wolontariuszem czy oddawanie cząstki siebie, swojego czasu wiązało się z pewnymi przywilejami.

Zaznaczyła, że nie chodzi tylko i wyłącznie o wsparcie finansowe organizacji pozarządowych. "Myślę o takim wsparciu, jakie jest przy Honorowych Dawcach Krwi" - powiedziała. Dodała, że toczą się aktualnie rozmowy dotyczące tego, co można by było zrobić, by osoby angażujące się w wolontariat miały pewne realne przywileje. "Toczymy teraz taką rozmowę ta temat tego, co moglibyśmy zrobić, aby ktoś angażujący się miał realne, nie chcę powiedzieć profity, bo ci ludzie zazwyczaj nic nie chcą, ale na przykład, żeby miał zniżkę na przejazd czy coś, co spowoduje, że będzie mógł się wykazać, że jest legalnie działającym wolontariuszem" – powiedziała Porowska. Dodała, że przy tak dużych zmianach, potrzeba czasu, aby wypracować ostateczny kształt przepisów. Zapewniła, że grupy robocze pracują nad rozwiązaniami mającymi istotny wpływ dla rozwój wolontariatu. Dodała, że niektóre zapisy prawne wpływają na to, że wolontariuszy jest mniej. Jako przykład podała tzw. ustawę Kamilka, która nakłada na wolontariuszy obowiązek posiadania zaświadczenia o niekaralności.

"Jeśli chcesz być wolontariuszem, to powinnaś mieć zaświadczenie o niekaralności, co jest jakby w idei słuszne. Tylko dlaczego wolontariusz miałby ponosić koszty finansowe? Z tym przychodzą do nas organizacje pozarządowe" – powiedziała. Przekazała, że zastanawia się nad stworzeniem bazy wolontariuszy oraz czegoś na wzór legitymacji Honorowych Dawców Krwi, dzięki czemu organizacje pozarządowe będą mogły weryfikować, czy dana osoba rzeczywiście jest wolontariuszem. Dodała, że jest to dosyć duża zmiana i chce ją przedyskutować z organizacjami pozarządowymi, by wskazały, czy jest to dobry kierunek działań i czy takie działania pozwolą rozwijać wolontariat.

"Trochę inaczej wolontariat wygląda przy usługach specjalistycznych, kiedy pomagamy osobom z niepełnosprawnością czy osobom doświadczającym bezdomności. Inaczej wygląda wolontariat młodych ludzi, których wolontariat bardziej skupia się na realizowaniu m.in. działań integracyjnych wokół własnej społeczności, chociażby szkolnej czy takiej uczniowskiej. To są trochę innego rodzaju zadania, inaczej postawione priorytety i nie chciałabym nikogo skrzywdzić tymi zapisami, bo przecież nie będę oczekiwała, że ktoś angażujący się w życie szkoły będzie musiał się zarejestrować. Jesteśmy tak naprawdę w przededniu dużej dyskusji na temat zmian w tej ustawie" – tłumaczyła Porowska.

Zmiany w VAT w 2025 r.? Organizacje pozarządowe mogą być już niedługo opodatkowane na nowych zasadach

Odnosząc się do zmian w przepisach, które miałyby istotny wpływ na działanie organizacji pozarządowych, poinformowała, że został powołany zespół roboczy złożony z przedstawicieli ministerstw oraz organizacji pozarządowych, który zajmie się m.in. zmianami w VAT. "Jesteśmy na etapie pewnych zmian, ale i rozmów na temat bardzo dużych zmian dotyczących chociażby VAT-u dla organizacji pozarządowych" - powiedziała. Dodała, że będą szukać takich rozwiązań, w których organizacje pozarządowe będą mogły żyć w poczuciu, że ktoś o nich myśli i zdaje sobie z tego sprawę jak ważne jest to, by organizacje pozarządowe wiedziały jak poprawnie rozliczać dotacje. Przekazała, że zastanawiają się nad tym, jak naliczać VAT w przyszłości. "To, że będziemy go naliczać, to jest nieuniknione. Poprzednia ekipa niestety wiele lat zamiatała tę sprawę pod dywan" – zaznaczyła. Dodała, że będą na ten temat dyskutować z Ministrem Finansów.

"Oprócz dobrego serca i dobrych intencji potrzebne jest też policzenie skutków finansowych dla państwa. Na ile to jest możliwe, aby organizacje pozarządowe z jednej strony miały na przykład naliczony VAT, a potem mogły zwracać się o zwrot tego VAT u? Na ile uśrednijmy te koszty i od jakiego rodzaju czynności ten VAT będzie naliczony?” – wytłumaczyła Porowska. Dodała, że właśnie dlatego powołany został zespół roboczy, by pomóc znaleźć rozwiązania, które będą najskuteczniejsze i nie będą komplikowały życia nie tylko organizacjom pozarządowym, ale także samorządom. "Jestem wielkim zwolennikiem deregulacji niektórych przepisów, szczególnie tam, gdzie organizacje pozarządowe pokazują, że stało się to przeciwskuteczne" – zapewniła.

Dodała, że bardzo ważnym zadaniem nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie jest budowanie odporności społecznej, czyli ich zdolności do reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych, na przykład podczas klęsk żywiołowych. "Jeśli spojrzymy na obrazki tego, co się dzieje w ogóle w Europie czy na całym świecie, należy zwrócić uwagę, że to właśnie ludzie wychodzą, upominają się o nasze prawa czy zatrzymują łamanie praworządności, demokracji. To właśnie ludzie są bezpiecznikami. To właśnie oni mogą nas wszystkich uratować. Musimy przygotować się na nadchodzące zmiany" – podsumowała.