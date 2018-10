Urlop ojcowski 2018/2019

Wymiar i termin urlopu ojcowskiego w 2018 i 2019 r.

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie skorzystają z tego uprawnienia ojcowie wykonujący pracę z tytułu umowy cywilnoprawnej, np. zlecenia czy umowy o dzieło. Wnioskować o urlop może zarówno biologiczny ojciec, jak i przysposabiający. Nie dotyczy to jednak ojca, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Zgodnie z art. 1823 § 1 Kodeksu pracy pracownik ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni. Jest to stały wymiar, co oznacza, że liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie nie wpływa na długość urlopu ojcowskiego. Ma jednak ściśle określony termin, do którego może skorzystać z tego uprawnienia. Do 1 stycznia 2016 r. było to ukończenie przez dziecko 12 miesiąca życia. Od 2 stycznia 2016 r. prawo pracy pozwala na skorzystanie z urlopu ojcowskiego:

do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Jeśli podany termin minie, a pracownik nie wykorzystał urlopu, uprawnienie do płatnego 2-tygodniowego wolnego od pracy przepada.

Czy pracownik może skorzystać z urlopu ojcowskiego, jeśli dziecko urodziło się przed dniem rozpoczęcia pracy u danego pracodawcy? Uważa się, że jeśli nie upłynął termin 24 miesięcy, a pracownik nie skorzystał jeszcze ze swojego uprawnienia w pełni, powinien otrzymać przysługujące mu dni wolne od pracy. Urodzenie się dziecka przed podjęciem pracy u aktualnego pracodawcy nie ma znaczenia.

Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony u nowego pracodawcy od 1 października 2018 r. Złożył wniosek o urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni w terminie od 30 października do 12 listopada 2018 r. w związku z dzieckiem, które urodziło się 15 listopada 2016 r. Pracodawca udziela mu urlopu ojcowskiego.

Zasiłek macierzyński za czas urlopu ojcowskiego

Za okres pozostawania na urlopie ojcowskim pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru. Jest on całkowicie niezależny od zasiłku macierzyńskiego przysługującego matce dziecka. Oznacza to, że pracownik przebywający na urlopie ojcowskim zawsze otrzyma za ten czas zasiłek, nawet jeśli matka również go otrzymuje, przebywając na urlopie macierzyńskim.