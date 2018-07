Jak zaplanować urlop w 2019 roku?

Kiedy wypadają dni ustawowo wolne od pracy w 2019 roku?

W 2019 roku nie będziemy musieli pracować w dniach:

1 stycznia - Nowy Rok wypada dający we wtorek

6 stycznia - Święto Trzech Króli wypadające w niedzielę

21 kwietnia - pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych przypadający w niedzielę

22 kwietnia - drugi dzień Świąt Wielkanocnych przypadający w poniedziałek

1 maja - Święto Pracy przypadające w środę

3 maja - Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja przypadające w piątek

9 czerwca - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) przypadające w niedzielę

20 czerwca - Boże Ciało przypadające w czwartek

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego przypadające w czwartek

1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych przypadający w piątek

11 listopada - Dzień Niepodległości przypadający w poniedziałek

25 grudnia - pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia przypadający w środę

26 grudnia - drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia przypadający w czwartek

Ile dni przysługuje pracownikowi na urlop w ciągu roku?

Pracownik ma prawo do płatnego oraz nieprzerwanego urlopu. Jeżeli pracuje krócej niż 10 lat, to przypada mu 20-dniowy odpoczynek od pracy.

Jeżeli staż pracownika wynosi więcej niż 10 lat, wtedy ma on prawo do 26-dniowego urlopu. W sytuacji, gdy ktoś nie wykorzystał swojego urlopu w ciągu roku, może otrzymać go do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Kiedy wypadają przerwy dla uczniów w 2019 roku?

Często zdarza się tak, że na urlop wyjeżdżamy wraz z dziećmi. Dlatego warto wiedzieć, kiedy zaczynają się ferie zimowe (zależnie od województwa, w którym mieszamy) oraz wakacje. W pierwszej turze (w dniach od 14 stycznia do 27 stycznia 2019 roku) ferie będą mieli mieszkańcy województw kujawsko- pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, wielkopolskiego oraz świętokrzyskiego. W dniach od 21 stycznia do 3 lutego będą mogli odpocząć mieszańcy województw: podlaskiego i warmińsko- mazurskiego. Natomiast od 28 stycznia do 10 lutego możliwość odpoczynku będą mieli uczniowie województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego oraz zachodniopomorskiego. W ostatniej turze (od 11 lutego do 24 lutego) ferie zimowe będą mieli mieszkańcy województw pomorskiego, łódzkiego, śląskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. W szkołach wakacyjną przerwę od zajęć zaplanowano na 21 czerwca (piątek).