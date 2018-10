Urlop tacierzyński 2018/2019

Urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński to potoczna nazwa określająca część urlopu macierzyńskiego, z którego zamiast matki korzysta ojciec dziecka. W Kodeksie pracy termin „urlop tacierzyński” nie występuje. Ojciec z tytułu przyjścia na świat jego dziecka może skorzystać z urlopu ojcowskiego (uprawnienie to przysługuje wyłącznie jemu) oraz części urlopu macierzyńskiego (uprawnienie to przysługuje matce dziecka, chyba że zrezygnuje z jego części na rzecz ojca dziecka). Nie należy więc mylić urlopu ojcowskiego z tzw. urlopem tacierzyńskim. Są to dwa odrębne uprawnienia rodzicielskie.

Długość urlopu tacierzyńskiego

Długość części urlopu macierzyńskiego, który wykorzystuje ojciec dziecka (dalej: urlopu tacierzyńskiego) uzależniona jest od wymiaru urlopu wykorzystanego przez matkę dziecka. Najczęściej jednak matka dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Wówczas ojciec nie ma już możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Zgodnie z art. 180 § 1 Kodeksu pracy wymiar urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie wynosi 20 tygodni (2 dzieci – 31 tygodni, 3 dzieci- 33 tygodnie, 4 dzieci – 35 tygodni, 5 i więcej dzieci – 37 tygodni). Przewiduje się możliwość skorzystania z części urlopu przed przewidywaną datą porodu, jednak nie więcej niż 6 tygodni. Następnie po porodzie wykorzystuje się pozostałą część urlopu.

Matka dziecka ma możliwość rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego i powrotu do pracy, jeśli wykorzysta co najmniej 14 tygodni urlopu, a opiekę nad dzieckiem przejmie po niej ojciec dziecka. Ojciec wychowujący dziecko korzysta wówczas z pozostałych 6 tygodni urlopu (w przypadku urodzenia jednego dziecka – wymiar 20 tygodni urlopu) bądź przerywa działalność zarobkową, by przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem. Oznacza to, że maksymalny wymiar urlopu tacierzyńskiego w przypadku urodzenia się jednego dziecka wynosi co do zasady 6 tygodni i odpowiednio skraca się, gdy matka wykorzysta więcej urlopu: