Urlop wypoczynkowy a wypowiedzenie

Wypowiedzenie umowy o pracę i okres wypowiedzenia

Jednym z możliwych sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie przez jedną ze stron. Długość okresu wypowiedzenia uzależnia się od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Nie ma przy tym znaczenia czy jest to umowa na czas określony, czy nieokreślony. Zgodnie z Kodeksem pracy okres wypowiedzenia wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Urlop wypoczynkowy w trakcie okresu wypowiedzenia

Powstaje pytanie czy w trakcie trwania tych 2 tygodni, 1 miesiąca czy 3 miesięcy można wykorzystać urlop wypoczynkowy. Otóż prawo pracy zezwala na skorzystanie z tego uprawnienia także podczas okresu wypowiedzenia. Wciąż jest to okres zatrudnienia, a umowa ulega rozwiązaniu dopiero z końcem danego okresu wypowiedzenia.

reklama reklama



Polecamy: Urlopy wypoczynkowe. Pytania i odpowiedzi.

Wniosek o urlop wypoczynkowy na wypowiedzeniu

Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca nie może zabronić mu skorzystania z tego uprawnienia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainteresowany złożył wniosek o urlop wypoczynkowy na okres wypowiedzenia umowy o pracę. Obowiązują jednak w tym przypadku ogólna reguła, zgodnie z którą pracodawca może przesunąć termin urlopu wskazanego we wniosku z powodu szczególnych jego potrzeb, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Takie szczególne potrzeby pracodawcy mogą wynikać np. z konieczności wywiązania się z jakiegoś dużego kontraktu przez pracodawcę, w związku z czym wymagana jest pełna gotowość do pracy przez wszystkich pracowników w danym okresie, np. w konkretnym miesiącu.

Gdyby jednak takie szczególne potrzeby pracodawcy nie występowały, udziela on urlopu zgodnie z wnioskiem pracownika. Jest on także zobowiązany zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Pracownik powinien, jeśli to możliwe, wykorzystać urlop wypoczynkowy, a jeśli nie, pracodawca po rozwiązaniu umowy wypłaca mu ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Obowiązkowe udzielenie urlopu przez pracodawcę

Pracodawca może wysłać pracownika na urlop podczas okresu wypowiedzenia. Nawet jeśli pracownik nie złożył wniosku o urlop, w takiej sytuacji ma obowiązek wykorzystać go w terminie wskazanym przez pracodawcę. Do obowiązków pracodawcy należy bowiem zapewnienie w miarę możliwości, aby pracownik wykorzystał przysługujący mu urlop wypoczynkowy. Chodzi tu przede wszystkim o urlop zaległy, czyli taki, do którego pracownik nabył prawo w roku poprzednim i go nie wykorzystał. Powinien wykorzystać go do 30 września roku następnego. Ponadto pracodawca może udzielić pracownikowi w okresie wypowiedzenia również urlopu proporcjonalnego do okresu pracy u danego pracodawcy w bieżącym roku kalendarzowym.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Jeśli pracownik nie miał możliwości wykorzystania pełnego przysługującego mu wymiaru urlopu wypoczynkowego do dnia rozwiązania umowy o pracę, pracodawca wypłaca mu ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Więcej o ekwiwalencie przeczytasz w artykule: Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2019 r.

Nie można czynić zarzutu nadużycia prawa pracownikowi żądającemu ekwiwalentu za zaległy urlop wypoczynkowy (art. 8 k.p. w związku z art. 171 § 1 k.p.), jeżeli nie miał możliwości skorzystania z urlopu udzielonego mu przez pracodawcę w terminie określonym w art. 168 k.p. (Wyrok SN z dnia 7 maja 2008 r., sygn. II PK 313/07).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 917)