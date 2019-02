Jak napisać wniosek o urlop wypoczynkowy?

Prawo do urlopu wypoczynkowego - wymiar

Na wstępie warto przytoczyć art. 152 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Pracownik ma prawo albo do 20 (w przypadku zatrudnienia krótszego niż 10 lat) albo do 26 dni (w przypadku co najmniej 10-letniego okresu zatrudnienia) urlopu w ciągu roku kalendarzowego.

W przypadku zatrudnienia na niepełny etat, wymiar urlopu przysługujący w danym roku kalendarzowym oblicza się proporcjonalnie do wymiaru etatu. Wynik obliczeń zaokrągla się do pełnego dnia w górę.

Pracownik ma ponad 10-letni staż pracy. Przysługuje mu więc 26 dni urlopu wypoczynkowego. Aktualnie pracuje na ½ etatu. U danego pracodawcy przysługuje mu więc 13 dni wolnych od pracy na rok.

Skorzystanie z prawa do urlopu wypoczynkowego

Przy wnioskowaniu o urlop wypoczynkowy należy pamiętać, że udziela się go tylko na dni pracy danego pracownika. Pracodawca zobowiązany jest do udzielenia urlopu jeszcze w tym roku, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na mniejsze części, jednak przynajmniej jedna z nich nie może być krótsza od 14 dni. Warto podkreślić, że do 14-dniowego okresu wlicza się niedziele i święta, a także dni wolne od pracy zgodnie z harmonogramem czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy.

W świetle art. 163 Kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który pracodawca ustala biorąc pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Jeśli pracownik nie wykorzystał całego urlopu w roku poprzednim, pracodawca powinien udzielić go do 30 września roku następnego. Pomimo ustalenia planu urlopów w praktyce pracownicy składają dodatkowe wnioski o urlop wypoczynkowy z nadejściem każdego kolejnego okresu, kiedy chcą wykorzystać wolne od pracy.

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego – wzór

Wniosek o urlop wypoczynkowy powinien zawierać oznaczenie pracownika (imię, nazwisko, stanowisko), pracodawcy, datę i miejscowość sporządzenia wniosku, prośbę o udzielenie urlopu wypoczynkowego ze wskazaniem dokładnego terminu (od dnia ……… do dnia …..) wraz z podaniem wymiaru. Pracownik podpisuje się własnoręcznie pod wnioskiem. Poniżej wniosku pracownika powinno być przewidziane miejsce na wyrażenie zgody przez pracodawcę. Można zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na udzielenie urlopu wypoczynkowego w terminie i wymiarze wskazanym we wniosku.” Dla ważności zgody na wykorzystanie urlopu zgodnie z wolą pracownika niezbędne jest podpisanie się pod nią przez pracodawcę.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 917)