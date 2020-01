Urlop wypoczynkowy pierwszy raz w życiu zawodowym

Pierwsza praca a urlop wypoczynkowy

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Podjęcie pracy po raz pierwszy oznacza zatrudnienie po raz pierwszy w życiu zawodowym na podstawie umowy o pracę. Praca wykonywana w ramach zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowi pracy w rozumieniu przepisu art. 153 Kodeksu pracy.

Art. 153. Kodeksu pracy [Zasady nabycia prawa do urlopu]

§ 1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§ 2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Okres zatrudnienia zaliczamy od pierwszego dnia zatrudnienia.

Przykład 1:

Pracownik został zatrudniony od 06.01.2020. W dniu 05.02.2020 pracownik przepracuje pierwszy miesiąc w jego karierze zawodowej.

Przykład 2:

Pracownik został zatrudniony od 01.01.2020. W dniu 31.01.2020 nabędzie prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu.

Pracownik, który nigdy nie wykonywał pracy w ramach umowy o pracę nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze (tj. 26 dni urlopu wypoczynkowego) dopiero po udokumentowaniu 10letniego tzw. „stażu urlopowego”. Do tego czasu wymiar jego urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni w skali roku. Natomiast pracownik wykonujący pracę po raz pierwszy w życiu zawodowym nabywa po przepracowanym miesiącu 1,66 dni urlopu wypoczynkowego, zgodnie z wyliczeniem:

(20 dni urlopu w skali roku kalendarzowego/12 miesięcy) x1 miesiąc = 1,666 dnia urlopu; niektórzy zaokrąglają wynik do 1,67.

W przypadku pierwszej pracy nie zaokrągla się niepełnego dnia urlopu w górę do pełnego dnia, chyba że pracodawca podejmie odmienną decyzję w tym zakresie.

W stanowisku Głównego Inspektoratu Pracy z 5.07.2010 r. (GPP-110-4560-41-1/10/PE/RP) odnośnie zasad ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku zatrudnienia, czytamy że "(…) Wymiar pierwszego urlopu stanowi ułamek 1/12 z wymiaru przysługującego pracownikowi po przepracowaniu roku, czyli z 20 dni. Otrzymany wynik nie jest liczbą całkowitą (1,66), brak jest natomiast ustawowej regulacji zaokrąglania wymiaru tego urlopu do pełnych jednostek tak, jak jest to przewidziane w stosunku do urlopu pracowników niepełnoetatowych (art. 154 § 2 k.p.). W związku z powyższym w praktyce powstają wątpliwości co do sposobu udzielania urlopu, którego wymiar nie jest określony w pełnej jednostce dnia. Naszym zdaniem, z uwagi na brak szczególnej regulacji, należy stosować określony w art. 1542 k.p. ogólny sposób udzielania urlopu z przeliczeniem na godziny. Pracodawca może, z korzyścią dla pracownika, zaokrąglić w górę ustalony wymiar urlopu do pełnych godzin lub do pełnych dni, pamiętając jednak, aby wymiar urlopu pracownika w roku kalendarzowym nie przekroczył przysługującego mu wymiaru, czyli 20 dni (160 godzin). (…)."