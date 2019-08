Pierwsza praca a urlop wypoczynkowy

Pierwsza praca

Rozpoczęcie kariery zawodowej to taki moment w życiu, któremu często towarzyszą duże emocje, podekscytowanie, odrobina niepewności i obaw, czy na pewno damy radę. Rynek pracy obfituje w oferty pracy, także dla osób bez doświadczenia zawodowego. Młodzi ludzi często podejmują zatrudnienie w okresie wakacyjnym, zapominając o tym, że pierwsza praca wiąże się ze szczególnym sposobem naliczana urlopu wypoczynkowego.

Komu należy się urlop wypoczynkowy?

Uprawnienia urlopowe zależą przede wszystkim od formy zatrudnienia. Warto pamiętać, że prawo do urlopu wypoczynkowego wynika wprost z Kodeksu Pracy – stąd należy się pracownikom zatrudnionym w ramach umowy na okres próbny, czas określony, czas określony w celu zastępstwa oraz czas nieokreślony.

Wymiar urlopu

Artykuł 154 Kodeksu Pracy wskazuje nam dwa możliwe roczne wymiary urlopu wypoczynkowego:

20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Staż urlopowy

Staż urlopowy, od którego zależy wymiar urlopu, wiąże się z kilkoma aspektami – poniżej zostaną omówione trzy najczęściej spotykane w praktyce.

Pierwszym są wszystkie okresy pozostawania w stosunku pracy, czyli potwierdzone świadectwami pracy. Oznacza to, że umowy zlecenia, umowy o praktykę absolwencką czy prowadzenie działalności gospodarczej nie zostaną zaliczone do tego okresu. Z tego względu warto dostarczyć swojemu pracodawcy wszystkie świadectwa pracy, nawet te, które otrzymaliśmy podejmując np. wakacyjną pracę w trakcie studiów – i choć w tym wypadku okres pracy nie wpłynie na wymiar urlopu, to będzie miał wypływ na sposób jego naliczania (o czym będzie w dalszej części artykułu).

Drugim aspektem wpływającym na staż urlopowy jest rodzaj ukończonej szkoły. Z tytułu ukończenia szkoły (art. 155 Kodeksu Pracy):

Zasadniczej lub innej równorzędnej zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata;

Średniej zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat;

Średniej zawodowej dla absolwentów zasadniczych (lub równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat;

Średniej ogólnokształcącej – 4 lata;

Policealnej – 6 lat;

Wyższej – 8 lat.

Należy pamiętać, że okresy te nie sumują się – ani ukończenia kolejnych stopni edukacji, ani okresy pracy pokrywające się np. z okresem studiowania. Wybieramy zawsze najlepszą opcję dla pracownika z tytułu ukończenia konkretnej szkoły. W przypadku szkoły wyższej nie ma tutaj znaczenia czy uzyskaliśmy tytuł inżyniera, licencjata czy magistra – mimo różnych okresów studiów, data obrony konkretnego tytułu naukowego, jest datą ukończenia danych studiów, potwierdzoną na dyplomie, a co za tym idzie uprawnieniem do wliczenia 8 lat do stażu urlopowego. Aby pracodawca mógł zaliczyć dany okres edukacji, należy mu przedłożyć odpowiednie świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia studiów.