Wakacje 2021 - jak spędzamy urlop? [BADANIE]

W tegoroczne wakacje wspieramy polską branżę turystyczną, chcemy czas spędzać z bliskimi oraz bardziej aktywnie. Tak wynika z badania „Zwyczaje urlopowe Polaków - lato 2021".

Urlop najczęściej w kraju

Najczęściej wybieranym kierunkiem w tym roku, podobnie jak w zeszłym, będzie urlop w kraju (43%), jednak co trzeci Polak zamierza również wyjechać za granicę (30%). Mniejsza ilość wyjedzie na wakacje tylko zagraniczne (16%), a 11% ankietowanych nie zamierza wyjechać nigdzie.

Wśród najczęściej wybieranych krajowych kierunków jest w tym roku morze – 38%. Trochę mniej osób zamierza wybrać się w góry - 20%. Wśród mniejszości są w tym roku Mazury (17%) i wycieczki objazdowe (14%).

Najczęściej na wypoczynek przeznaczymy od 8 do 14 dni jak twierdzi 38% respondentów. Natomiast na drugim miejscu 26% ankietowanych wskazało 7 dni. Tylko 19% osób na urlop przeznaczy powyżej 14 dni.

Czy korzystamy z ubezpieczenia?

Ze względu na fakt, że większość osób zamierza spędzić wakacje w kraju, respondenci deklarują również, że raczej nie będą korzystać z ubezpieczenia (43%) i nie wiedzą czy wykorzystają bon turystyczny (40%). Mniejszą wagę przykładają również do konieczności odbycia kwarantanny (28%), posiadania zaświadczenia o ujemnym wyniku testu COVID-19 (19%), czy wyboru kameralnego miejsca ze względu na pandemię (19%). Będą jednak stosować się rekomendowanych bieżących odgórnych zaleceń (29%) i dbać o większą higienę (26%).

Na wakacje z rodziną

Jak pokazuje badanie serwisu Prezentmarzeń w tym roku pandemia na dobre dała się nam we znaki i rzadko kto chce wyjechać na wakacje samotnie, co było często spotykane w poprzednich latach. Na wakacje wybieramy się głównie z rodziną (29%), partnerem (35%) lub znajomymi (29%). Najczęściej organizujemy urlop samodzielnie (48%) lub dołączamy do wyjazdu zorganizowanego przez rodzinę (22%).

Liczy się jednak przede wszystkim dobra zabawa. Podczas tegorocznych wakacji Polacy kierują się głównie dostępnością ciekawych atrakcji i rozrywek (34%). Najważniejsza podczas wypoczynku jest możliwość odcięcia się od pracy (36%), leniuchowanie (25%) oraz zwiedzanie ciekawych atrakcji turystycznych i niestandardowych miejsc (32%). Dla dzieci będziemy poszukiwać głównie atrakcji rozrywkowych takich jak parki linowe, gokarty, paintball (33%) lub sportów wodnych (22%). Ponieważ jesteśmy spragnieni mocnych wrażeń co trzeci Polak deklaruje skorzystanie ze sportów ekstremalnych. Musimy odreagować pasywną rozrywkę z poprzednich miesięcy (28%).

Wsparcie gospodarki

Ważne jest dla nas również wsparcie gospodarki, dlatego wybieramy Polskę jako kierunek wakacji (25%), zamierzamy wspierać gastronomię jedząc w restauracjach (33%) i hotele, aby właściciele mogli zarobić (22%). Standardowo największą ilość budżetu pochłania zakwaterowanie (38%) i jedzenie (22%). Wakacje jednak głównie finansujemy z bieżących dochodów (37%) lub oszczędności (47%) i przeznaczamy do 1500 zł na osobę (41%).

*Badanie sondażowe „Zwyczaje urlopowe Polaków - lato 2021” zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 976 respondentów w formie ankiety online w czerwcu 2021