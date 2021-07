Jak zaplanować wakacje, by nie wpaść w długi?

Przed wyjazdem na wakacje warto zaplanować budżet z odpowiednim zapasem, a także pamiętać o o ochronie swoich danych czy ubezpieczeniu.

O czym pamiętać przy planowaniu wakacji, by nie wpaść w długi?

Z danych ZPF wynika, że Polacy odpowiedzialnie podchodzą do kwestii finansowania wypoczynku – to jeden z najczęściej wskazywanych celów oszczędzania pieniędzy.

Nieprzyjemną niespodziankę mogą jednak w tym roku sprawić wyższe koszty – np. wzrost cen w odbudowującej się po pandemii gastronomii ma sięgać nawet 20%[1].

Przed wyruszeniem na wakacje warto zadbać o bezpieczeństwo finansowe, m.in. planując budżet z odpowiednim zapasem, pamiętając o ochronie swoich danych czy ubezpieczeniu.

Zamknięci przez wiele miesięcy w czterech ścianach marzyliśmy o tej chwili, gdy możemy wreszcie odliczać dni do wyjazdu na wakacje. Z danych Związku Przedsiębiorstw Finansowych wynika, że niektóre przygotowania zaczęliśmy dużo wcześniej. Już w październiku wypoczynek był celem oszczędzania dla 1/3 Polaków.

W trakcie planowania tegorocznego urlopu należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, m.in. na rosnące ceny noclegów czy posiłków w restauracjach. Te ostatnie, zdaniem Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, mogą wzrosnąć nawet o 20%. To efekt konieczności odbudowywania biznesów po pandemii, ale i rosnącej inflacji.

- Niespodziewane wydatki to nieodłączny element wakacyjnych wyjazdów, o czym należy pamiętać już na etapie planowania budżetów. Jednak nie tylko o tym. Podczas urlopu nasza czujność często jest uśpiona, jesteśmy więc narażeni na nieprzyjemne sytuacje, jak np. kradzieże dokumentów. W rezultacie, po sezonie wakacyjnym firmy windykacyjne często wyjaśniają z konsumentami sprawy związane z zadłużeniem, o których nie mieli pojęcia, bo ktoś posłużył się skradzionym im dokumentem. Jeżeli jednak zawczasu odpowiednio się przygotujemy, to z wakacji wrócimy jedynie z dobrymi wspomnieniami – mówi Marcin Czugan, Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych, organizacji realizującej kampanię Windykacja? Jasna sprawa!

O czym warto pamiętać przy przygotowaniach do tegorocznego wyjazdu urlopowego?

Planowanie budżetu z nadwyżką i bony turystyczne

Pamiątki, lody czy przejażdżki gokartami – to z pozoru mało kosztowne przyjemności, ale mogą składać się na sporą sumę. Istnieje więc złota zasada przy planowaniu wakacyjnego budżetu. Do tego zakładanego należy dodać jeszcze 10-15% na nieprzewidziane wydatki. Nawet jeśli zawarliśmy w budżecie tego typu atrakcje, zawsze należy mieć ze sobą dodatkowe środki, na wszelki wypadek. Pamiętajmy też o podwyżkach cen. Dobrym rozwiązaniem jest sprawdzenie przed wyjazdem cenników obowiązujących w restauracjach w danej miejscowości turystycznej. W ten sposób unikniemy niespodzianek po przyjeździe.



Nie rezygnujmy także z możliwości zaoszczędzenia na wyjeździe. Latem 2020 r. rząd wprowadził tzw. bony turystyczne, które miały stanowić wsparcie finansowe zarówno dla rodzin, jak i dla biznesu turystycznego. Z ostatnich doniesień wynika jednak, że skorzystała z nich do tej pory zaledwie 1/4 uprawnionych. Bon w wysokości 500 zł jest ważny do marca 2022 r. i przysługuje każdemu dziecku poniżej 18 roku życia, na które rodzice pobierają świadczenie 500+. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, przewidziano dodatkowy bon, na kolejne 500 zł. Jest to realna pomoc dla osób, które planują wakacje w kraju, dlatego warto zapoznać się z możliwościami jej wykorzystania.

Ochrona danych osobowych

Nasze dane osobowe narażone są na kradzież już na etapie rezerwacji różnych aktywności online. Czerwona lampka ostrzegawcza powinna nam się zapalić, gdy formularz na stronie internetowej wymaga od nas udzielenia większej ilości informacji niż podpowiada zdrowy rozsądek. Unikajmy także zostawiania dokumentów „w zastaw”, gdy np. wypożyczamy sprzęt sportowy. Jest to proceder nielegalny i może skutkować przykrymi konsekwencjami. Przez te kilka godzin wprawiony oszust może dokonać wielu szkód na nasze konto.

Jeżeli jednak już dojdzie do kradzieży danych, to pamiętajmy, aby ten fakt niezwłocznie zgłosić policji. Pomocny w takich sytuacjach jest system Dokumentów Zastrzeżonych, który pozwala zablokować dokument z danymi w jakimkolwiek banku. W jednym momencie informacja automatycznie trafia do wszystkich użytkowników systemu. Najczęściej wystarczy przekazać informację telefonicznie, bez osobistej wizyty w placówce. Innym sposobem jest zastrzeżenie numeru PESEL w systemie Bezpieczny Pesel, z którego korzysta wiele instytucji finansowych udzielających pożyczek.

- Przestępca, który wszedł w posiadanie naszych danych osobowych, jest w stanie wziąć w naszym imieniu kredyt, pożyczkę, podpisać umowę lub zwyczajnie zrobić zakupy - nawet na innym kontynencie, korzystając np. z naszej karty kredytowej. Przedstawiciele instytucji finansowych badani w 2020 roku przez ZPF i EY Polska[2] dostrzegają, że w dobie pandemii wzrosła liczba prób wyłudzeń produktów kredytowych. Dlatego im mniej danych udostępniamy innym, tym lepiej - i dotyczy to zarówno aktywności w internecie, jak i tej stacjonarnej. Dlatego chrońmy swoje dokumenty, dowody osobiste czy paszporty. Jeśli jednak okaże się, że doszło już do przestępstwa i kontaktuje się z nami firma windykacyjna w sprawie spłaty zadłużenia, to nie unikajmy z nią kontaktu. Wyjaśnijmy sytuację, zgłośmy podejrzenie popełnienia przestępstwa do odpowiednich organów, wtedy wszystkie działania windykacyjne do momentu wyjaśnienia sytuacji zostaną wstrzymane – dodaje Marcin Czugan.

EKUZ lub ubezpieczenie turystyczne

Choroby czy wypadki niestety nie oszczędzają nas także podczas urlopów. Jeżeli więc planujemy zagraniczny wyjazd, to obowiązkowo powinniśmy pamiętać o wyrobieniu karty EKUZ, dzięki której w razie konieczności skorzystania z opieki zdrowotnej, uzyskamy ją na takich samych zasadach, co w kraju – czyli w większości przypadków bezpłatnie.

Pamiętajmy jednak, że EKUZ pokrywa koszty jedynie podstawowej pomocy. Nie obejmuje np. wydatków związanych z transportem osoby poszkodowanej do kraju. Podobnie, jeżeli ucierpimy w wyniku wypadku podczas uprawiania sportów ekstremalnych, jak windsurfing, pływanie na skuterach wodnych, itp. To naszym obowiązkiem będzie pokrycie kosztów udzielenia pomocy. A nie są one małe – np. terapia w komorze hiperbarycznej przy chorobie dekompresyjnej po nurkowaniu to koszt kilkudziesięciu tysięcy euro. Jeżeli zatem planujemy tego typu aktywności, lepszym rozwiązaniem jest wykupienie odpowiedniej polisy turystycznej. Dzięki niej będziemy mogli skupić się na powrocie do zdrowia, bez konieczności martwienia się o związane z tym zadłużenie.

Wakacje to czas, kiedy chcemy odpocząć od wszelkich problemów. Niestety czasem mogą być źródłem kolejnych. Warto więc przed wyjazdem poświęcić chwilę na analizę wszelkich możliwych zagrożeń, które mogą nas spotkać podczas urlopu. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu szybciej uwolnimy głowę od zmartwień i zaczniemy w pełni cieszyć się wypoczynkiem.

[1] Prognozy Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej

[2] Badanie „Nadużycia w sektorze finansowym”, edycja 2020, ZPF i EY Polska