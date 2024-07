Część nauczycieli wciąż czeka na przelewy. Na ich konta powinno w najbliższych dniach wpłynąć dodatkowe świadczenie. Do kiedy?

Część nauczycieli wciąż czeka na przelewy. Na ich konta wpłynie w najbliższych dniach dodatkowe świadczenie – urlopowe. Jego wysokość w 2024 roku istotnie wzrosła, bo aż o ponad 600 zł. Skąd taka zmiana?

Świadczenie dla nauczycieli bez kryterium socjalnego

Do świadczeń, które pracownicy mogą otrzymać z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, należy szereg wypłat związanych z wypoczynkiem – czy to ich, czy ich dzieci. Prawo do nich jest co do zasady uzależnione od spełnienia tzw. kryterium socjalnego. Wyjątkiem są w tym zakresie jednak nauczyciele, którym art. 53 ust. 1a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela przyznaje prawo do wypłacanego z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych świadczenia urlopowego w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Oznacza to, że każdy nauczyciel, niezależnie od sytuacji rodzinnej, majątkowej i życiowej, ma co do zasady prawo do świadczenia w takiej samej wysokości.

REKLAMA

Odmrożenie kwot wywołało wzrost świadczenia o ponad 600 zł

Jaka to będzie wysokość? W 2024 r. świadczenie to istotnie wzrosło i wynosi 2417,14 zł brutto. Z czego wynika wzrost o ponad 600 zł? Ma on związek z odmrożeniem kwoty bazowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia niezbędnych do obliczenia odpisu podstawowego na ZFŚS. Aż do 2022 r. podstawą obliczeń były w tym zakresie dane z 2019 r. W 2024 r. znajdują już jednak zastosowanie ogólne zasady wynikające z regulacji ustawowych. Jak już wskazano, wysokość świadczenia urlopowego przysługującego nauczycielom została odniesiona do wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wynosi on na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. To oznacza, że w 2024 r. podstawą do obliczenia wysokości tego odpisu wynosi 6445,71 zł, a sam odpis 2417,14 zł. Taką też wysokość (brutto) ma świadczenie urlopowe należne nauczycielom, które trafi na ich konta przed końcem sierpnia 2024 roku.