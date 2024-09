To już ostatnie dni na skorzystanie w pracy z tego uprawnienia. Z końcem września 2024 roku prawo do niego się przedawni. Sprawdź, czy tobie też

To już ostatnie dni na skorzystanie z tego uprawnienia. Z końcem września 2024 roku prawo do niego przepadnie i pracownik nie będzie mógł się domagać o pracodawcy realizacji swoich uprawnień. Sprawdź, czy dotyczy to również ciebie.

Zaległy urlop wypoczynkowy ulega przedawnieniu

Mówiąc w uproszczeniu, istnieją dwa rodzaje pracowników – tacy, którym zawsze brakuje urlopu wypoczynkowego do wykorzystania i tacy, których trzeba mocno zachęcać do tego, by wykorzystali w ustawowym terminie przysługujące im na odpoczynek dni. Jeśli należysz do tej drugiej grupy, to teraz jest ostatnia szansa na to, byś wykorzystał urlop zaległy, który za kilka dni ulegnie przedawnieniu.

Choć zasady udzielana urlopu wypoczynkowego zostały przez ustawodawcę określone w przepisach ustawy z 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy, to jednak w praktyce stosowanie tych reguł bywa kłopotliwe. Z jednej bowiem strony pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. 161 k.p.), z drugiej jednak ustawodawca od razu przewiduje, że urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z planem urlopów należy udzielić pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Czyli trzeba udzielić go w roku uzyskania do niego prawa, ale jednak nie do końca, bo czasami można do końca września kolejnego roku. W praktyce zarówno pracownicy, jak i pracodawcy przyjmują po prostu, że to 30 września jest tym ostatecznym terminem, w którym urlop należy wykorzystać.

Prawo do urlopu wypoczynkowego przedawnia się po 3 latach

Ostatecznym, ale nie do końca, bo prawo do urlopu wypoczynkowego przedawnia się na ogólnych zasadach obowiązujących na gruncie prawa pracy, czyli z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 k.p.). Oznacza to, że nawet jeśli pracownik nie wykorzysta do 30 września 2024 roku urlopu zaległego za 2023 r., to nadal będzie miał prawo z niego skorzystać. Taka sytuacja może oczywiście narażać pracodawcę na konsekwencje w przypadku przeprowadzenia kontroli w zakładzie pracy, jednak z punktu widzenia pracownika prawo do urlopu wypoczynkowego przez stosunkowo długi czas nie jest zagrożone. Ważne aby pamiętał o tym, że z upływem wskazanych 3 lat prawo do urlopu się przedawni, czyli mówiąc prościej, przepadnie, a pracownik nie będzie mógł już domagać się udzielenia go. Oznacza to, że 30 września 2024 r. przedawnieniu ulegnie prawo do urlopu za 2020 r., który jako urlop zaległy powinien był zostać wykorzystany do 30 września 2021 r. (por. uchwałę Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego [zasada prawna] z 20 lutego 1980 r., sygn. akt V PZP 6/79). Są to więc już ostatnie chwile na to, by pracownicy, którzy dysponują prawem do urlopu zaległego za ten rok, mogli go wykorzystać.