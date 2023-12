Świąteczne prezenty kupuj z głową! Poradnik konsumenta - reklamacje, zwroty, ceny

Do Bożego Narodzenia zostało jeszcze tylko dwa tygodnie, a wiele osób wciąż czeka z zakupem świątecznych prezentów. Galerie handlowe przeżywają oblężenie, a w chaosie łatwo o pomyłkę czy niedopatrzenie podczas zakupów. Jak nie dokładać sobie stresu, kupując gwiazdkowe prezenty? Jakie egzekwować swoje prawa? Co trzeba wiedzieć? Przypominamy.

Jak kupujemy świąteczne prezenty

Konsumentów robiących zakupy przedświąteczne można podzielić na kilka kategorii. W pierwszej kolejności na tych, którzy kupują prezenty pod choinkę i tych, którzy tego w ogóle nie robią. Następnie w obrębie kupujących mamy tych, którzy kompletują upominki przez cały rok, albo robią zakupy ze sporym wyprzedzeniem i tych, którzy kupują na ostatnią chwilę (nawet, jeśli co roku obiecują sobie, że to ostatni raz). Wreszcie mamy klientów sklepów stacjonarnych i amatorów zakupów wyłącznie w internecie. Ci drudzy, chociaż nie ruszają się z domu, aby nabyć prezenty, muszą wziąć pod uwagę czas dostawy i ewentualne niezadowolenie z dostarczonej przesyłki. Wszystkich wyżej wymienionych łączy jedno - mają swoje prawa. Warto je znać.

REKLAMA

Ile to kosztuje, czyli informacja o cenie

REKLAMA

Obowiązkiem sprzedawcy jest jasne i jednoznaczne informowanie o cenie produktu. Musi ona się znajdować w widocznym miejscu, niedopuszczalne jest podawanie ceny jedynie w formie ustnej. Klient ma prawo poznać cenę towaru przed jego zakupem. Jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości, zawsze może dopytać sprzedawcę lub sprawdzić cenę na czytniku, jeśli takowy jest dostępny. A czy do kwoty podanej na metce można doliczać podatek przy kasie? Nie! W Polsce ceny na półkach musza być podane w wartości brutto, czyli dokładnie tyle trzeba będzie zapłacić przy kasie, jak głosi karteczka przy produkcie! Jeśli sklep prowadzi kampanię promocyjną, w której np. podaje w gazetce niższe ceny to łamie prawo.

No dobrze, a co w przypadku, gdy cena na półce jest niższa niż okazuje się przy kasie, a sprzedawca mówi, ze zapomniał zdjąć wywieszki z promocją? Wówczas klient ma prawo kupić ten konkretny produkt w niższej cenie. Jeśli zorientuje się już po zakończeniu transakcji i np. zauważy wyższą cenę na paragonie, to może domagać się zwrotu nadpłaconej kwoty.

Przy części produktów na wywieszce na półce podawana jest cena za kilogram, natomiast produkty mogą mieć różną wagę. Wówczas na każdym produkcie powinna się znaleźć cena jednostkowa będąca przeliczeniem na odpowiednią jednostkę miary. Gdy podana jest cena za kilogram, a większość artykułów waży co najmniej półtora kilograma lub dwa to nieostrożny konsument może się mocno zdziwić przy kasie.

Zobacz także: UOKiK: Zmiana warunków subskrypcji możliwa jest tylko za zgodą konsumenta

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To nie działa, czyli reklamacja towaru

Warto mieć w nawyku przechowywanie dowodów zakupu, a jeśli to zakupy internetowe to dobrze od razu gromadzić faktury elektroniczne w jednym miejscu, aby nie było problemu z odszukaniem, jeśli zajdzie konieczność reklamowania towaru. Dowodem zakupu może być również wydruk z karty płatniczej czy potwierdzenie płatności e-mail. Na reklamacje zakupionej rzeczy, zgodnie z polskimi przepisami, jest 2 lata od daty wydania tej rzeczy. Przy czym wady, które się okazały nie mogą być z winy kupującego. Reklamować można towar bez względu na miejsce jego zakupu.

Ważne Nie trzeba mieć paragonu, aby reklamować towar, ale trzeba mieć dowód zakupu!

Reklamację składa się bezpośrednio u sprzedawcy, który nie może jej odmówić. W reklamacji należy wskazać, jakie są oczekiwania względem sprzedawcy w związku z wadliwym produktem. Można zażądać:

naprawy,

wymiany,

obniżenia ceny,

zwrotu pieniędzy (w przypadku istotnej wady uniemożliwiającej korzystanie z produktu).

Sprzedawca powinien odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli tego nie zrobił, uważa się, że reklamacja została uznana.

Chcę to oddać, czyli prawo do zwrotu

REKLAMA

Czy jeśli konsument się rozmyśli zawsze może towar zwrócić? Otóż niekoniecznie! Wszystko zależy od tego, gdzie produkt został zakupiony. Jeśli jest to sklep internetowy, to klient ma czas na tzw. odstąpienie od umowy, jest to 14 lub 30 dni. W niektórych sklepach czas ten jest jeszcze dłuższy, jednak warto sprawdzić tę informację przed zakupem. Nie trzeba podawać przyczyny odstąpienia od umowy. Warto wiedzieć jednak, że nawet w przypadku zakupów internetowych są wyłączenia od możliwości zwrotu, np. gdy zakupionym produktem jest szybko psujące się jedzenie czy produkt robiony na indywidualne zamówienie.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku sklepów stacjonarnych. Tutaj uprawnienie do zwrotu przez klienta zależy jedynie od dobrej woli sprzedawcy. Teoretycznie bowiem klient ma czas na dokładne obejrzenie, przymierzenie i sprawdzenie produktu, zanim zdecyduje się na jego zakup. Dlatego przed dokonaniem zakupu warto sprawdzić, czy regulamin sklepu dopuszcza zwroty.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Źródło informacji UOKiK

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl