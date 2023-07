Polacy nie są przekonani, czy sklepy stosują się do przestrzegania dyrektywy. Opinię pozytywną oraz negatywną wyraziło równo po 25 proc. Co ciekawe, aż co drugi badany nie ma zdania na ten temat.

– Minie jeszcze trochę czasu, zanim przepisy zostaną dostrzeżone, a następnie docenione przez Polaków. Nie wolno zapominać, że ważną rolę w procesie promowania dyrektywy mają przedsiębiorcy, którzy są współodpowiedzialni za edukację związaną z prawami konsumenta. Jeśli zadbają o klientów i będą ich wspierać, ci odwdzięczą się lojalnością.

O badaniu