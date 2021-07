Co można robić w rezerwacie przyrody? Czy do rezerwatu można wjechać rowerem lub zabrać ze sobą psa?

Co to rezerwat przyrody?

Rezerwat przyrody jest jedną z form ochrony przyrody.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Kto tworzy rezerwat przyrody?

Aby takie obszary mogły zostać uznane za rezerwat przyrody, potrzebny jest akt prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Określa on nazwę rezerwatu, położenie lub przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem.

Na terenie rezerwatu przyrody obowiązuje szereg zakazów, z którymi warto wcześniej się zapoznać.

Rezerwat przyrody – czy można wchodzić?

Jak stanowi art. 15 ust. 15 ustawy w rezerwatach przyrody zabrania się ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Co to oznacza w praktyce? Zanim wejdziemy do rezerwatu, należy sprawdzić czy zostały w nim wyznaczone szlaki. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przypomina, iż szlakiem nie jest ścieżka, która służy przyrodnikom i leśnikom. W uzasadnionych okolicznościach (np. w celach naukowych) decyzję zezwalającą na wstęp do rezerwatu może wydać regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Rezerwat przyrody – czy można z psem?

Kolejny zakaz dotyczy wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rezerwat przyrody – czy można zbierać grzyby?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody w rezerwacie przyrody zabrania się pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów. Z kolei pkt 13 tego artykułu zabrania zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1090)