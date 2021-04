Pies w parku narodowym – przepisy

Zwiedzanie parków narodowych podlega różnym ograniczeniom, które zostały zawarte w ustawie o ochronie przyrody. Ruch pieszy czy rowerowy odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach i na określonych warunkach. Podobnie jest z biwakowaniem.

Szczególnym przepisom podlega także zwiedzanie parków narodowych z psami.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy o ochronie przyrody w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zakaz nie dotyczy obszarów objętych ochroną krajobrazową w trakcie ich gospodarczego wykorzystywania przez jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz wykonywania prawa własności, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Ponadto, minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii dyrektora parku narodowego, może zezwolić na obszarze parku narodowego na odstępstwa od takiego zakazu, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony przyrody, wykonywaniem badań naukowych, celami edukacyjnymi, kulturowymi, turystycznymi, rekreacyjnymi lub sportowymi lub celami kultu religijnego i nie spowoduje to negatywnego oddziaływania na przyrodę parku narodowego.

Warto też pamiętać, iż zakaz określony w ustawie o ochronie przyrody nie dotyczy prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym.

Organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników górskich i psów ratowniczych, w tym psów lawinowych, na obszarze parku narodowego poza terenami udostępnionymi, przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego na danym obszarze, wymaga uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego.

Parki narodowe z psem

W praktyce zatem przed wędrówką z psem warto zapoznać się z regulaminem konkretnego parku narodowego i aktualnymi informacjami dla turystów. Niektóre z parków narodowych dopuszczają bowiem obecność czworonogów na określonych obszarach.

Przykładowo w Tatrzańskim Parku Narodowym z psem można wędrować Drogą pod Reglami i szlakiem biegnącym dnem Doliny Chochołowskiej (z Siwej Polany do schroniska na Polanie Chochołowskiej). Jak czytamy na stronie internetowej parku, pies musi być prowadzony na smyczy.

Innym przykładem może być Białowieski Park Narodowy. Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej parku wynika, iż psy i inne zwierzęta można wprowadzać na teren Parku Pałacowego i szlaki turystyczne w Obrębie Ochronnym Rezerwat. Są to szlaki piesze („Carska Tropina", „Wilczy Szlak", „Wokół Uroczyska Głuszec", „Tropem Żubra"), rowerowe (zielony i czarny) i ścieżka edukacyjna „Przez trzy zbiorowiska". Psy można wprowadzać wyłącznie wtedy, gdy są na smyczy i w kagańcu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 55; ost. zm. Dz.U. z 2020 r., poz. 1378)