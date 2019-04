Prawo upadłościowe - czy nowe przepisy będą korzystne dla dłużników?

Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wprowadzić szereg istotnych zmian do ustawy - prawo upadłościowe, zwłaszcza w kontekście dłużników. Mowa tu w szczególności o zmianach w odniesieniu do upadłości osób fizycznych, i to zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców. Obecnie, projekt ustawy z dnia 18 maja 2018 r o zmianie ustawy prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw znajduje się na etapie opiniowania.

Co niezwykle istotne projekt zakłada kolejną już (po dokonanej w 2015 r.) liberalizację przesłanek warunkujących otwarcie postępowania upadłościowego, wobec osób fizycznych.

1. Otwarcie postępowania upadłościowego także w przypadku doprowadzenia do niej umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa

Projekt przewiduje rezygnację z dotychczasowych przesłanek negatywnych otwarcia postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych, w postaci doprowadzenia do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Oznacza to, iż nawet lekkomyślne doprowadzenie do niewypłacalności, a nawet umyślność nie będą stały na przeszkodzie do otwarcia postępowania upadłościowego. Niewątpliwie przyczyni się to do ułatwienia skorzystania z procedury upadłościowej oraz umożliwi skorzystanie z niej znacznie większej ilości dłużników niż dotychczas.

2. Nowe możliwości uzyskania oddłużenia - warunkowe umorzenie zobowiązań

W myśl dotychczas obowiązującej procedury, dłużnik może skorzystać z dobrodziejstwa w postaci umorzenia określonej części jego zobowiązań powstałych prze ogłoszeniem jego upadłości, po zakończeniu etapu postępowania w zakresie likwidacji jego majątku (o ile takowy majątek dłużnik posiada). Umorzenie to następuje po przeprowadzeniu dalszego etapu postępowania, polegającego na regularnym spłacaniu przez dłużnika swoich wierzycieli (w sposób określony wcześniej przez sąd) przez maksymalny okres 36 miesięcy,

Istnieje także możliwość umorzenia określonej części zobowiązań dłużnika bez uprzedniej spłaty wierzycieli, w przypadku, gdy jego sytuacja osobista wskazuje, iż nie byłby on w stanie dokonać jakichkolwiek spłat.

Projekt utrzymuje powyższe rozwiązania, przy czym wydłuża okres spłaty wierzycieli do maksymalnie 84 miesięcy - w przypadku gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Co więcej, projekt kreuje tzw. warunkowe umorzenie zobowiązań, które znajdzie zastosowanie w przypadkach, gdy niezdolność dokonania jakichkolwiek spłat wierzycieli przez dłużnika, wynikająca z sytuacji osobistej upadłego, nie ma charakteru trwałego - np. gdy niezdolność do pracy zarobkowej dłużnika ma charakter czasowy.