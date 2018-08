W związku z art. 9a ustawy prawo upadłościowe, nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy, wobec którego prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne. By nie dopuścić do nadużywania restrukturyzacji przez zadłużone firmy, wprowadzony został mechanizm uproszczonego wniosku o upadłość.

Kto jest uprawniony do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości

Osobami uprawnionymi są ci, którzy mogą złożyć „tradycyjny” wniosek o ogłoszenie upadłości w rozumieniu art. 20 prawa upadłościowego, a więc dłużnik oraz jego wierzyciele. Jak pokazuje praktyka, w takiej sytuacji w interesie dłużnika z reguły znajduje się złożenie uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, aniżeli uproszczonego wniosku o upadłość. Zazwyczaj to wierzyciele inicjują postępowanie upadłościowe poprzez złożenie uproszczonego wniosku. Należy przy tym pamiętać, że w razie kolizji obu wniosków kolejność ich rozpoznania wynika z art. 12 ustawy prawo restrukturyzacyjne i art. 9b prawo upadłościowe.

Termin na złożenie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości

Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu. Zgodnie z treścią art. 327 ust. 3 prawo restrukturyzacyjne, termin ten wynosi dwa tygodnie od daty obwieszczenia postanowienia o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo od daty obwieszczenia postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu. Jeśli wniosek zostanie złożony po powyższym terminie to z pewnością zostanie on odrzucony.

Jak przygotować uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

Wniosek ten powinien spełniać znamiona pisma procesowego i zawierać żądanie ogłoszenia upadłości. Jednakże, artykuły 22-25 ustawy prawo upadłościowe nie są stosowane i nie dołącza się m.in.:

aktualnego wykazu majątku z jego szacunkową wyceną;

bilansu sporządzonego na potrzeby postępowania upadłościowego;

oświadczenia o spłatach wierzycieli na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

oświadczenia co do prawdziwości danych.

Kluczowe jest jednak wskazanie wnioskodawcy i dłużnika lub samego wnioskodawcy, jeśli jest nim dłużnik, wspomniane żądanie ogłoszenia upadłości wraz z przytoczeniem okoliczności zawierających podstawy owego żądania, a także te okoliczności, które uzasadniają zachowanie terminu do złożenia uproszczonego wniosku.

