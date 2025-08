Ostatnia szansa na bon na laptopa: to aż 2500 zł. Wnioski do 31 sierpnia 2025 r.

Ostatnia szansa na bon na laptopa: to aż 2500 zł. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2025 r. Dla kogo i w jakiej sytuacji takie wsparcie przysługuje na rok szkolny 2025/2026 r.? Podpowiadamy.

Ostatnia szansa na bon na laptopa. Wnioski do końca sierpnia!

Są dobre wieści dla nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, którzy kwalifikowali się do programu „Laptop dla nauczyciela”, ale z różnych przyczyn nie zdążyli skorzystać z bonu! Od 1 do 31 sierpnia 2025 roku mają ostatnią szansę na złożenie wniosku o przyznanie wsparcia w wysokości 2500 zł na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że to ostateczny termin, więc warto działać szybko.

Kto może skorzystać z bonu?

Program obejmuje szerokie grono pedagogów. Bon na laptopa przysługuje:

Nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym prowadzącym zajęcia w klasach I–III publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz zajęcia z uczniami tych klas.

Nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych.

Nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym publicznych i niepublicznych szkół artystycznych, posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, którzy realizują kształcenie ogólne i artystyczne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.

Innym niż nauczyciele i wychowawcy pracownikom pedagogicznym w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych (I etap edukacyjny) i ponadpodstawowych (III etap edukacyjny), a także w odpowiadających im publicznych i niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, którzy realizują kształcenie ogólne i artystyczne.

Kto nie skorzysta z bonu? Ważne wyjątki

Należy pamiętać, że podobnie jak w poprzednich edycjach, nie wszyscy nauczyciele mają prawo do bonu. Ze wsparcia wykluczeni są ci, którzy w dniu złożenia wniosku przez organ prowadzący do ministra cyfryzacji:

Pozostają w stanie nieczynnym.

Przebywają na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia.

Są zawieszeni w pełnieniu obowiązków.

Przebywają na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni.

Są urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych.

Dodatkowo, z bonu nie skorzystają nauczyciele pracujący w:

Przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Innych formach wychowania przedszkolnego.

Placówkach oświatowych.

Jak złożyć wniosek? Krok po kroku

Proces ubiegania się o bon na laptopa wymaga kilku kroków:

Wniosek do dyrektora szkoły: Nauczyciele składają swoje wnioski do dyrektorów szkół. Wniosek musi zawierać imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Dane te powinny być wpisane do tabeli i przesłane w wersji edytowalnej wraz z wypełnionym wnioskiem do dyrektora. Oświadczenie o braku innego wsparcia: Nauczyciel musi również złożyć oświadczenie do organu prowadzącego szkołę (za pośrednictwem dyrektora) o tym, że nie otrzymał już laptopa, laptopa przeglądarkowego ani świadczenia na ich zakup w ramach innych programów finansowanych ze środków publicznych. Pamiętaj, że oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Dyrektor przekazuje informację do organu prowadzącego: Dyrektorzy szkół przekazują organowi prowadzącemu zbiorczą tabelę z danymi uprawnionych nauczycieli, którzy złożyli wnioski. Zbiorczy wniosek organu prowadzącego: Organ prowadzący szkołę ma 30 dni od otrzymania wniosku od dyrektora na złożenie jednego, zbiorczego wniosku dla wszystkich uprawnionych nauczycieli. Wniosek ten składa się w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ministra cyfryzacji. Musi on zawierać dane osobowe nauczycieli, dane szkoły oraz dane organu prowadzącego, w tym PESEL osoby składającej wniosek i upoważnionej do reprezentowania organu.

Wniosek o bon na laptopa

Nauczyciele dostają na wskazany przez siebie adres mailowy bon na zakup laptopa.

Na stronie laptopdlanauczyciela.gov.pl nauczyciele znajdą listę sklepów, w których można zrealizować bon.

Przed złożeniem wniosku organ prowadzący ma prawo zażądać od nauczyciela dodatkowych wyjaśnień w zakresie weryfikacji warunków dotyczących nieobecności w pracy, które mogłyby uniemożliwić skorzystanie z bonu.

Podsumowując, jak wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji: w ramach programu nauczyciele mogą otrzymać bon o wartości 2500 zł brutto na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Nauczyciele będą także mieli możliwość dopłacenia do droższego modelu sprzętu – w tym przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu. Nauczyciele mają różne potrzeby i ustawa daje im możliwość wyboru takiego sprzętu, jaki spełni ich oczekiwania i potrzeby w pracy. Korzystanie z nowoczesnego sprzętu pozwoli nauczycielom na skuteczniejszą realizację podstawy programowej, urozmaicanie prowadzonych lekcji, poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji cyfrowych uczniów. Nie przegap więc tej szansy na nowoczesne narzędzie pracy! Pamiętaj o terminie i dopełnij wszystkich formalności. Więcej szczegółów, w tym lista sklepów ze sprzętem znajduje się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.