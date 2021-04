Negatywny wynik testu a kwarantanna - 3 przypadki

Kwarantanna i negatywny wynik testu na COVID

1. Pani jest na kwarantannie i właśnie otrzymała negatywny wynik testu na koronawirusa. Pyta, czy już jest zwolniona z kwarantanny.

Odpowiedź na to pytanie zależna jest od okoliczności, w których nastąpiło objęcie kwarantanną. Stosowne regulacje prawne w tej kwestii zawarte są między innymi w:

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U.2021.512 ze zm.), dalej jako „rozp.RM” oraz

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego ( Dz.U.2021.351 ), dalej jako „rozp.MZ”.

Kwarantanna graniczna a negatywny wynik testu

1. Objęcie kwarantanną przy przekroczeniu granicy.

Jeśli kwarantanna została nałożona przy przekraczaniu granicy państwowej, wówczas negatywny wynik badania laboratoryjnego może skrócić czas kwarantanny, pod warunkiem, że badanie zostanie wykonane najdalej 48 godzin po przekroczeniu granicy. Zgodnie z § 3 ust. 3a rozp.RM, w takiej sytuacji obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego.

Skierowanie na test na COVID a kwarantanna

2. Objęcie kwarantanną osoby skierowanej na test w kierunku SARS-CoV-2.

Co do zasady, osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia wystawienia skierowania do wykonania testu.

Zgodnie z § 7 ust. 5 rozp.MZ, okres obowiązkowej kwarantanny osoby skierowanej do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2, ulega zakończeniu z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu, nie później jednak niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu.

Zatem jeśli kwarantanna wynikała ze skierowania na badanie w związku z podejrzeniem COVID-19, obowiązek jej odbycia wygasa w momencie uzyskania negatywnego wyniku testu – to oznacza więc nie tyle zwolnienie z kwarantanny, co po prostu brak jej przedłużenia.

Kwarantanna domownika osoby chorej na COVID a negatywny wynik testu

3. Objęcie kwarantanną osoby w związku z izolacją domownika chorego na COVID-19.

W przypadku, w którym kwarantanna jest odbywana w związku z izolacją chorego domownika, negatywny wynik testu nie zwalnia z jej odbycia. Domniemywa się bowiem, że przebywanie z zarażonym we wspólnym gospodarstwie domowym stwarza stałe ryzyko infekcji wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z § 4 ust. 6 rozp.RM, osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Wobec powyższego, domownik osoby chorej przebywa na kwarantannie przez cały czas trwania izolacji chorego domownika (co do zasady 10 dni) oraz dodatkowo przez 7 dni po jej zakończeniu.

Warto jednak zaznaczyć, że obowiązku kwarantanny, o którym mowa powyżej nie stosuje się m.in. do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 (§ 4 ust. 7 rozp.RM).

Więcej informacji można znaleźć również na stronie: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czy-mieszkajacy-z-objetymi-kwarantanna...

Stan prawny na dzień: 08.04.2021