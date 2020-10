Test na koronawirusa - kiedy dostaniesz skierowanie, jak się przygotować?

Kiedy otrzymasz skierowanie na test na koronawirusa?

Po zmianie przepisów skierowanie na test może wydać także lekarz POZ, także w trakcie teleporady. Zgodnie z obecnymi przepisami (stan na 19 października 2020 r.) wykonanie testu zaleca się, gdy występują objawy COVID-19:

- temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza;

- kaszel;

- duszność;

- utrata węchu lub smaku.

Informacja zamieszczona na stronie Ministerstwa Zdrowia stanowi, że gdy do lekarza POZ zgłosi się pacjent samodzielny z objawami infekcji, ale lekarz nie stwierdzi objawów kwalifikujących do skierowania na badanie w kierunku SARS-COV-2, wtedy umawia następną teleporadę w ciągu 3-5 dni od pierwszej wizyty.



"Jeśli podczas drugiej teleporady lekarz POZ nie stwierdzi objawów spełniających kryteria skierowania na badanie w kierunku SARS-CoV-2, może umówić wizytę osobistą w POZ. Jeśli lekarz POZ stwierdzi objawy kwalifikujące do zlecenia badania w kierunku SARS-COV-2, zleca test za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl oraz przekazuje pacjentowi informację o drive thru, w których można wykonać badanie. Podczas wizyty osobistej, po zbadaniu pacjenta, lekarz może (jeśli uzna to za konieczne) zlecić wykonanie badania w kierunku SARS-CoV-2" - czytamy w informacji.





Wskazaniem do zrobienia testu jest też bezpośredni kontakt z osobą zarażoną COVID-19.

Jeśli pacjent jest samodzielny lekarz zleca test za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Podczas wizyty pacjent dostanie od niego informację o mobilnych punktach pobrań, tzw. drive thru, w których może wykonać badanie.

Jak przygotować się do testu na koronawirusa?

Aby badanie było wiarygodne, muszą być spełnione pewne warunki.

Co najmniej trzy godziny przed pobraniem wymazu:

Bądź na czczo.

Nie myj zębów, nie używaj płynu do płukania jamy ustnej.

Zrezygnuj z gumy do żucia, tabletek do ssania na gardło, nie pij syropów przeciwkaszlowych (nawet ziołowych).

Nie stosuj żadnych maści, kropli ani aerozolu do nosa, nie rób inhalacji ani nie przepłukuj zatok.

Przed samym wymazem nie wydmuchuj nosa.

Jeśli masz ruchomą protezę, wyjmij ją przed pobraniem próbki.

Warto wiedzieć, że wymaz na koronawirusa, podobnie jak badania krwi powinien być wykonany w pierwszej połowie dnia.

Uwaga! Jadąc na badanie nie należy korzystać z transportu publicznego!

Na badanie należy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i nr PESEL.

Po wykonaniu badania wynik będzie dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta, pacjent powinien być o nim również poinformowany przez lekarza POZ.

Monika Wysocka, zdrowie.pap.pl

Źródła: Ministerstwo Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/zasady-zlecania-testow-na-koronawirusa