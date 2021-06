Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta dla siebie i dla dziecka? Co daje posiadanie takiego konta?

Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta krok po kroku?

Pierwszym krokiem do założenia Internetowego Konta Pacjenta (IKP) jest założenie profilu zaufanego. Można to zrobić na kilka sposobów.

Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta bez wychodzenia z domu?

Założenie profilu zaufanego bez konieczności potwierdzania w odpowiednim punkcie umożliwia m.in. bankowość elektroniczna. Obecnie są to następujące banki: T-Usługi Bankowe, PKO Bank, inteligo, Santander, Bank Pekao, mBank, ING, Millennium Bank, Alior Bank, bank spółdzielczy.

Podobnie jest w przypadku konta na platformie Envelo, dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowód) i czytnika NFC, także kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Możliwość dokonania wszystkich formalności bez wychodzenia z domu daje również tymczasowy profil zaufany. Od profilu zaufanego różni się tym, iż ważny jest tylko przez 3 miesiące Może zostać przedłużony automatycznie, gdy w kraju będą nadal obowiązywać ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią. Kiedy tymczasowy profil zaufany straci ważność, należy założyć zwykły profil zaufany.

Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta dla dziecka?

Jeżeli dziecko ma numer PESEl, posiada również IKP. W Internetowym Koncie Pacjenta rodzica znajduje się zakładka „Konta Twoich dzieci”.

Dostęp do niej ma rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Można upoważnić drugiego rodzica do wglądu do IKP dziecka.

Dzieci od 16. roku życia mogą logować się na swoje IKP, ale nie mają pełnych uprawnień. Przykładowo nie mogą wyrazić zgody na zabieg.

W przypadku ukończenia 18 lat przez dziecko, rodzic traci uprawnienia. IKP dziecka staje się wówczas kontem osoby dorosłej.

Internetowe Konto Pacjenta – logowanie

Aby zalogować się do IKP, należy wejść na stronę https://pacjent.gov.pl/

Logujemy się na kilka sposobów, tj. poprzez:

profil zaufany;

internetowe konto w banku;

e-dowód.

Co daje Internetowe Konto Pacjenta?

Internetowe Konto Pacjenta ma wiele zastosowań. Umożliwia ono m.in.:

otrzymanie e-recepty;

posiadanie dostępu do danych medycznych dzieci;

odebranie e-skierowania;

złożenie wniosku o wydanie karty EKUZ;

zmianę lekarza (pielęgniarki, położnej) POZ.

Internetowe konto Pacjenta – wynik COVID, kwarantanna

W trakcie pandemii w Internetowym Koncie Pacjenta można sprawdzić wynik testu na koronawirusa czy dowiedzieć się do kiedy prawdopodobnie będzie trwała kwarantanna.

Internetowe Konto Pacjenta – szczepienia

Po zalogowaniu się do IKP można przejść do formularza umożliwiającego zapisanie się na szczepienie przeciw COVI-19.

Certyfikat szczepienia IKP

Polska 1 czerwca 2021 r. dołączyła do systemu Unijnych Certyfikatów Covid. Certyfikat bezpłatnie można pobrać ze strony Internetowego Konta Pacjenta. Jak ponformowało Ministerstwo Zdrowia po 25 czerwca certyfikat będzie dostępny również w aplikacjach: mojeIKP i mObywatel.