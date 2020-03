Emerytura matczyna (mama 4+) 2020 - komu przysługuje, wysokość netto, wniosek

Dla kogo Mama 4+?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może otrzymać matka, która urodziła i wychowała, co najmniej czworo dzieci, a w przypadku jej śmierci albo porzucenia dzieci – pieniądze może dostać ojciec. Dzieci nie muszą być biologiczne, mogą być adoptowane bądź współmałżonka. Dodatkowe kryteria, aby otrzymać to świadczenie to: ukończenie wieku emerytalnego (kobiety 60 a mężczyźni 65 lat), brak środków niezbędnych do życia, obywatelstwo polskie lub prawo pobytu. Trzeba także mieszkać w Polsce.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Kwota zależy od tego, czy mamy ustalone prawo do emerytury, czy nie. Osoby, którym emerytura nie przysługuje otrzymają świadczenie w wysokości 1 200 zł. brutto

- Natomiast Ci, których emerytura obecnie nie przekracza emerytury minimalnej otrzymają dopełnienie do tej kwoty. Na przykład, jeśli obecnie pobieramy świadczenie w wysokości 700 zł, zostanie ono podwyższone o 500 zł, czyli do 1 200 zł. – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Osoby, które mają obecnie świadczenie wyższe niż emerytura minimalna, nie dostaną rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (RSU). Przy ustalaniu dochodu ZUS bierze pod uwagę tylko dochody matki (lub ojca jeśli to on stara się o RSU). Jeśli osoba występująca z wnioskiem się o emeryturę matczyną ma np. mieszkanie, dom czy samochód itp. - nie jest to dochód w rozumieniu przepisów ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, nie ma też znaczenia czy dzieci są już dorosłe.

- A zatem np. kobieta, która nie ma żadnych własnych dochodów to od miesiąca, w którym skończy 60 lat ma prawo do „emerytury matczynej” w pełnej wysokości tj. od 01.03.2020r - 1200 zł brutto (1025 netto). Na decyzji o przyznaniu rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest też pouczenie, że w razie osiągania dochodów, matka lub ojciec, którzy dostają RSU jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie ZUS - dodaje Kowalska-Matis.

Jeżeli taka osoba osiąga dochody, które zapewniają środki na utrzymanie (w rozumieniu ustawy o RSU – jest to kwota równa lub przekraczająca 1200 zł brutto), wtedy ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia uzupełniającego (art. 7 ust.1 pkt 7 ustawy o RSU) lub je zmniejszy jeśli osiągany dodatkowy dochód jest niższy niż 1200 zł brutto.

- Dlatego zdarzają nam się wypłaty nawet po kilkadziesiąt złotych, które są „uzupełnieniem” osiąganych przez rodzica dochodów tak aby w sumie wynosiły one 1200 zł brutto – mówi rzeczniczka.