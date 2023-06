Emerytura na konto coraz popularniejsza. Co warto o niej wiedzieć?

Liczba wypłat, które ZUS przekazuje seniorom na bakowe konta stopniowo rośnie. Co trzeba zrobić, aby otrzymywać świadczenie na rachunek bankowy? Gdzie znaleźć bank, który oferuje bezpłatne konto?

Najbardziej ubankowione powiaty w Polsce

Dolnośląscy seniorzy w czołówce tych, którzy żeby nie czekać na listonosza założyli konto w banku. Trzy powiaty na Dolnym Śląsku są na liście 10 najbardziej ubankowionych w Polsce. W powiecie głogowskim już 89,8 proc. wszystkich emerytur to te przelewane na bankowe konta, w polkowickim 89,1 proc. i lubińskim 87,9 proc.

Najwięcej wypłat w gotówce przypada na powiat radomski w województwie mazowieckim, w którym tylko 58,6 proc. seniorów ma bankowe konto.

Średnio już 82,7 proc. seniorów w naszym regionie wybrało konto zamiast comiesięcznej wizyty listonosza – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Emerytura przelewana na bankowe konto oznacza bezpieczeństwo dla pieniędzy seniorów i ogromne oszczędności dla budżetu – mówi Iwona Kowalska-Matis rzecznik regionalny ZUS na Dolnym Śląsku. – Za przekaz pocztowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi zapłacić a przelanie emerytury, czy renty na rachunek w banku nie kosztuje nic – dodaje Kowalska-Matis.

Rośnie liczba bankowych przelewów

Od kilkunastu lat liczba wypłat, które ZUS przekazuje na bakowe konta stopniowo rośnie. Jeszcze w 2005 roku było ich nieco ponad 40 proc., a w 2008 roku – połowa. Dziś świadczenia długoterminowe w formie bezgotówkowej otrzymuje 80,3 proc. klientów ZUS. Listę współpracujących z ZUS banków, które oferują bezpłatne konta można znaleźć na stronie internetowej Zakładu https://www.zus.pl/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/jestes-w-banku-wpadnij-do-zus-/banki-z-ktorymi-wspolpracujemy

- Przelew na konto to gwarancja terminowego otrzymania pieniędzy. Jeśli ktoś z naszych klientów skarży się, że nie dostał emerytury na czas to najczęściej jest efekt tego, że wysłany pocztą przekaz pocztowy został zbyt późno dostarczony do domu albo leży nieodebrany na poczcie. Jeszcze gorzej jest, gdy senior wyjedzie np. do sanatorium i emerytury nie ma, kto odebrać – mówi rzeczniczka. – Zdarza się, że pieniądze wracają do nas a emeryt jest bez pieniędzy. Przelew na konto wyklucza takie sytuacje.

Według rzeczniczki, konto w banku to nie tylko wygoda dla seniorów, ale też bezpieczeństwo ich pieniędzy, czego nie można powiedzieć o gotówce przechowywanej w domu. Według statystyk seniorzy, którzy otrzymują emeryturę, czy rentę na konto rzadziej padają ofiarą oszustów i złodziei. Tym bardziej ZUS zachęca świadczeniobiorców do korzystania z bezgotówkowych form wypłaty świadczeń.

Emerytura na konto - jaki wniosek?

Aby emerytura wpływała na konto wystarczy wypełnić wniosek EZP (wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce) i złożyć go w ZUS. Można to zrobić osobiście w czasie wizyty w najbliższej placówce Zakładu lub przez pełnomocnika. Wniosek można przekazać także za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego lub w formie dokumentu elektronicznego przez PUE ZUS.

Kto najczęściej korzysta z rachunku bankowego?

Z rachunku bankowego częściej korzystają kobiety. Wśród pań w przedziale wiekowym 50-54 lat 100 proc. przelewów z ZUS idzie na bankowe konta, powyżej 80-tki bankowe konta ma 57 proc. seniorów.

