Emerytura na konto czy od listonosza?

Emerytura wypłacana przelewem bankowym

Każdego miesiąca ZUS na Dolnym Śląsku wypłaca 697 106 emerytur i rent. Większość emerytów i rencistów woli dostawać świadczenia z ZUS przelewem bankowym. Ten sposób wybrało 73 proc. seniorów z Dolnego Śląska. Pozostali cierpliwie czekają na comiesięczną wizytę listonosza. Dlaczego prawie 30 proc. seniorów nie założyło jeszcze bankowych kont? W większości przypadków powodem jest zapewne siła przyzwyczajenia. Mogą oni cenić też np. bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Wizytę listonosza traktują, jako miłe odwiedziny, okazję do wymiany uprzejmości.

Coraz więcej emerytów decyduje się na przelew świadczenia z ZUS

Z drugiej strony osoby starsze coraz częściej wybierają przelew. Wydaje się, że cenią wygodę posiadania rachunku bankowego. W trakcie aktywności zawodowej większość z nich korzystała z usług banku. Przyzwyczaili się np. do płacenia za zakupy kartą debetową. Wielu z nich opłacało także rachunki poprzez bankowość internetową. Przechodząc na emeryturę, nie chcą rezygnować z tych możliwości. Bank oznacza także swobodny dostęp do pieniędzy, również podczas urlopu lub leczenia w sanatorium. Sytuacja, w której planowany wyjazd wypada np. trzy dni przed wizytą listonosza, może okazać się kłopotliwa. Inną zaletą tej formy jest bezpieczeństwo. Osoby starsze nie trzymają gotówki w domu, dzięki czemu trudniej jest okraść lub oszukać seniora. No i zawsze maja pieniądze na czas gdyż ZUS nigdy nie spóźnia się z wypłatą.

Zawsze na czas lub przed czasem

- ZUS wypłaca pieniądze emerytom zawsze na czas a czasami nawet wcześniej, jeżeli są dni wolne od pracy. Jeżeli ktoś nie dostaje pieniędzy na konto tylko są tradycyjnie przysyłane przelewem pocztowym to niestety może się zdarzyć, że opóźnienie w ich dostarczeniu jest wynikiem zbyt późnego „doniesienia” pieniędzy do seniora przez listonosza – mówi Iwona Kowalska–Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Najlepszym sposobem na regularne i pozbawione opóźnień dostawanie swoich pieniędzy jest założenie konta w banku i podanie jego numeru w najbliższym ZUS-ie. Od tego momentu można być pewnym terminowości przelewów – dodaje rzeczniczka.

Bezpłatne konta dla seniorów

Konta dla seniorów w wielu bankach są bezpłatne a szybkość przelewu pieniędzy z ZUS na indywidualne konto – gwarantowana.

- Nasze statystki pokazują, że oba sposoby dostawania emerytury mają swoich zwolenników. Wydaje się jednak, że to tylko kwestia czasu, aż przelewy na konto zdominują przekazy pocztowe tym bardziej, że praktycznie w każdym banku konta seniorów są pozbawione opłat – mówi Kowalska–Matis.