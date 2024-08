Od 1 stycznia 2025 r. 6246,13 zł z tytułu ukończenia 100 lat życia. Rząd przyjął projekt ustawy

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia. Świadczenie z tego tytułu ma wynosić 6246,13 zł. Będzie podlegać corocznej waloryzacji. Świadczenie będzie przysługiwało z urzędu.

Zgodnie z przyjętym we wtorek, 6 sierpnia projektem ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia, osoby, które ukończyły 100 lat, będą otrzymywały specjalne świadczenie finansowane przez państwo. Jest to projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne.

Od 1 stycznia 2025 r. 6246,13 zł z tytułu ukończenia 100 lat życia

Kwota tego świadczenia ma wynieść 6246,13 zł i ma być corocznie waloryzowana. W opublikowanym komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów wskazano, że świadczenie począwszy od 1 marca 2025 r. ma być corocznie waloryzowane. Sama waloryzacja ma się odbywać na takich samych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku waloryzacji emerytur i rent. Ponadto, zostanie także ujednolicona wysokość świadczenia honorowego dla wszystkich uprawnionych. Świadczenie będzie przyznawane z urzędu. W komunikacie wskazano także, że obecnie w Polsce jest ponad 6 tys. osób, które ukończyły 100 lat. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Komu będzie przysługiwało świadczenie z tytułu ukończenia 100 lat życia

Prawo do świadczenia honorowego przysługiwać będzie osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które ukończyły 100 lat i które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia 100 lat, mają prawo do świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym. W przypadku osób, które nie mają prawa do emerytury lub renty, wypłacanej przez organy emerytalne, prawo do świadczenia honorowego przyznawane będzie na wniosek.