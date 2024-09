Renta wdowia: Wypłata świadczeń w zbiegu możliwa będzie od 1 lipca 2025 r., ale wnioski można składać 6 miesięcy wcześniej. Osoby owdowiałe kilka lat temu, zyskają prawo do dodatkowych pieniędzy. Rząd szacuje, że z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać w styczniu prawie 2 mln Polaków.

Wypłata świadczeń w zbiegu będzie możliwa od 1 lipca 2025 r. Owdowiała osoba może łącznie pobierać swoje świadczenie i rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Wnioski można składać od 1 stycznia 2025 r.

Renta wdowia: dla kogo

Świadczenie w zbiegu z rentą rodzinną będzie przysługiwało osobom spełniającym następujące warunki: będą mieć co najmniej 60 lat (w przypadku kobiet) i 65 lat ( w przypadku mężczyzn); do dnia śmierci małżonka pozostawali z nim we wspólności małżeńskiej; nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat ( w przypadku kobiet) i 60 lat (w przypadku mężczyzn); nie pozostają obecnie w związku małżeńskim.

ZUS, jako podstawy wypłaty renty wdowiej, potrzebuje wypełnionego wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną ERWD. By uzyskać wypłatę świadczenia od 1 lipca 2025 r., wdowa bądź wdowiec muszą wypełnić wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną ERWD. Wniosek ten będzie dostępny od 1 stycznia 2025 r. na stronie ZUS oraz w każdej placówce ZUS.

Renta wdowia: Wypłata świadczeń w zbiegu

W opublikowanym na stronie ZUS komunikacie przypomniano, że w przypadku, gdy wdowa lub wdowiec ma prawo do renty rodzinnej oraz własnego świadczenia, w tym: emerytury, emerytury rolniczej, emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej, może wybrać, by ZUS wypłacił: 100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia albo 100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej.

W przypadku, gdy wdowa lub wdowiec mają prawo do renty rodzinnej oraz jednoczesne prawo do emerytury i do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, może wybrać, by ZUS wypłacił:

100 proc. renty rodzinnej, 15 proc. emerytury i 50 proc. renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego;

100 proc. emerytury, 15 proc. renty rodzinnej i 50 proc. renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego;

100 proc. renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, 15 proc. renty rodzinnej i 50 proc. emerytury.