30 września wygasają orzeczenia o niepełnosprawności prawie 400 tys. osób. Wprowadzono przepisy, które umożliwiają zachowanie ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności. Należy spełniać ważny warunek.

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ma za zadanie zabezpieczyć osoby z niepełnosprawnościami przed nagłą utratą otrzymywanych świadczeń i uprawnień przysługujących na podstawie dotychczasowego orzeczenia. Chodzi o orzeczenia, które wygasają z dniem 30 września 2024 r.

REKLAMA

Zachowanie ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności po 30 września 2024 r.

Nowelizacja zakłada m.in. "zachowanie ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności do czasu, gdy nowe orzeczenie stanie się ostateczne, nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tą ważność - pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną wniosku o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności w okresie ważności odpowiednio orzeczenia ustalającego niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności". Oznacza to wydłużenie terminu ważności orzeczenia do maksymalnie 31 marca 2025 r. dla tych osób, które będą w trakcie oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności.

Wydanie kolejnej decyzji o poziomie potrzeby wsparcia

Analogiczne rozwiązanie wprowadzono w przypadku złożenia nowego wniosku o wydanie kolejnej decyzji o poziomie potrzeby wsparcia. W przypadku, gdy wniosek o wydanie nowej decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia zostanie złożony w okresie ważności decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia to zachowuje ona ważność do czasu gdy nowa decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stanie się ostateczna. Tak jak w przypadku orzeczeń, jest zastrzeżenie, że zachowuje ona ważność, ale nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tę ważność.

Wydłużenie ważności kart parkingowych po 30 września 2024 r.

Uwzględniono także przepis wydłużający ważność kart parkingowych. Karty parkingowe, których termin ważności upływa z dniem 30 września 2024 r. zachowają ważność do dnia 31 marca 2025 r.

Wydłużenie terminu złożenia wniosku

Uwzględniono także wprowadzenie wydłużenia terminu na złożenie wniosku o wydanie orzeczenia w związku z upływem terminu jego ważności. Z dotychczasowych 30 dni został wydłużony do dwóch miesięcy. W przypadku osób poniżej 16 roku życia, które będą ubiegały się o wydanie orzeczenia o stopniu, termin na złożenie wniosku został wydłużony na trzy miesiące.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dni Osób z Niepełnosprawnością

We wrześniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Dni Osób z Niepełnosprawnością ph. "Tacy sami, bez barier". Jest to cykl wydarzeń, podczas których można m.in. skorzystać z porad ekspertów: ZUS, PFRON, NFZ, oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. W wydarzeniach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani udzielaniem wsparcia osobom z niepełnosprawnością. Nie obowiązują zapisy. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Partnerami akcji są Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Fundacja Integracja. Harmonogram wydarzeń dostępny jest na stronie ZUS.