SMS-y z pytaniem o alimenty nękaniem? SN uchylił wyrok

SMS-y z pytaniem o alimenty zostały przez męża uznane za nękanie. Zdaniem Sądu Najwyższego nie można bez wątpliwości uznać, iż doszło do popełnienia występku.

SN uwzględnił kasację RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację w sprawie rzekomego nękania męża przez telefon. Sprawa ta została rozstrzygnięta w trybie nakazowym, co w ocenie RPO było bardzo poważnym błędem. 27 kwietnia 2021 r. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W ocenie SN materiał dowodowy nie wskazuje w sposób niebudzący wątpliwości na winę oskarżonej.

Dopytywanie się o alimenty

Sprawa dotyczyła rozwodzących się małżonków. Mężczyzna uznał za nękanie wysyłane przez żonę sms-y i telefony z pytaniami o alimenty, dlatego skierował sprawę do sądu.

Wyrok skazujący bez postępowania dowodowego

Sąd wydał wyrok w postępowaniu nakazowym bez postępowania dowodowego.

Reklama

Jak podkreśla RPO sąd może procedować w tym trybie jedynie wtedy, gdy okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości. Zdaniem rzecznika w tej sprawie tak nie było. „Pani X co prawda przyznała się do zarzutów, ale z lektury jej zeznania wynika, że po prostu kontaktowała się z mężem w sprawie dzieci, rozliczeń domowych i alimentów. A to nie wyczerpuje znamion nękania (art. 190a § 1 k.k.: § 1. „Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”)” – argumentuje RPO.

Zdaniem RPO w sprawie doszło uchybienia proceduralnego, które ma rażący charakter. Doprowadziło bowiem do rozpoznania sprawy w postępowaniu nakazowym pomimo niespełnienia ustawowych wymogów. Jak wskazuje rzecznik, uchybienie mogło mieć też istotny wpływ na wynik sprawy.

SN: brak podstaw do postępowania nakazowego

Sąd Najwyższy uwzględnił kasację rzecznika.

Uznał, iż przedmiotowy wyrok zapadł z rażącym naruszeniem art. 500 § 1 i 3 k.p.k., albowiem w sprawie brak było podstaw do wydania wyroku w trybie nakazowym.

Sąd Najwyższy uzasadniał, iż zebrane w niniejszej sprawie dowody nie pozwalały na wysnucie jednoznacznego wniosku o braku wątpliwości co do okoliczności popełnienia przez kobietę zarzucanego jej czynu z art. 190a § 1 k.k.

Wiadomości dowodem kontaktów

„Ze szczątkowej treści wiadomości tekstowych można wywnioskować, że w przeważającej mierze dotyczą one zagadnień dotyczących wychowywania i opieki nad dziećmi, problemów dnia codziennego, kwestii finansowych, co szczegółowo, z powołaniem poszczególnych wiadomości, wykazano w kasacji, sugerując, że są nie tyle dowodem popełnienia przestępstwa przez oskarżoną, ile jej kontaktów z (...). inicjowanych w celu załatwienia spraw, które występują pomiędzy rodzicami wspólnych, małoletnich dzieci” – czytamy w uzasadnieniu orzeczenia przytoczonym przez RPO.

Zaskarżony wyrok został uchylony, a sprawę przekazano do ponownego rozpoznania sądowi rejonowemu.