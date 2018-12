Wniosek o zatarcie skazania – WZÓR

Zatarcie skazania to instytucja, której istota polega na uznaniu skazania za niebyłe, dzięki czemu znika znamię skazańca, co w konsekwencji umożliwia skazanemu powrót do społeczeństwa. Dane o skazaniu prawomocnym wyrokiem są każdorazowo zamieszczane w Krajowym Rejestrze Karnym – zatarcie skazania powoduje usunięcie danych o skazaniu z rejestru.

Szczegółowe przesłanki zastosowania instytucji zatarcia skazania zostały uregulowane w art.106 – 108 k.k. oraz art. 37 k.k.w. Przykładowo, zatarcie kary grzywny następuje z upływem 1 roku od jej wykonania (darowania, przedawnienia), a kary ograniczenia wolności z upływem 3 lat od jej wykonania (darowania, przedawnienia). Jeżeli chodzi o zatarcie skazania na wniosek skazanego, to jest ono możliwe już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

Wzór

……….……………………, dnia ……………….. r.

(miejscowość, data)

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

(imię, nazwisko, adres, PESEL)

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

(nazwa sądu[1], wydział, dokładny adres)

Sygn.akt:

…………………………………………

WNIOSEK O ZATARCIE SKAZANIA

W imieniu własnym, na mocy art. 107 § 2 Kodeksu karnego i art. 37 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, zwracam się z prośbą o zatarcie skazania, orzeczonego na mocy prawomocnego wyroku Sądu ............................................................... z dnia ........................................., w którym orzeczono wobec mnie karę ………………………………………..

UZASADNIENIE[2]

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

[1] O zatarciu skazania orzeka sąd, który wydał wyrok skazujący w pierwszej instancji. Jeżeli w pierwszej instancji orzekało kilka sądów, właściwy jest ten sąd, który jako ostatni wydał wyrok skazujący. Jeżeli orzekały sądy różnego rzędu (sąd rejonowy albo sąd okręgowy), właściwy jest sąd wyższego rzędu czyli sąd okręgowy.

[2] W tym miejscu należy wskazać, że od czasu skazania przestrzegało się porządku prawnego. Zgodnie z art. 107 § 2 sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat od wykonania kary, darowania lub przedawnienia jej wykonania, jeżeli w tym okresie skazany przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

[3] Wniosek podlega opłacie w wysokości 45 zł – zapłacić można w kasie sądu albo dokonując przelewu na konto sądu ze wskazaniem sprawy, której opłata dotyczy.