Wniosek o przywrócenie terminu zawitego w postępowaniu karnym 2019 – WZÓR

Kwestie związane z terminami w postępowaniu karnym zostały uregulowane w art. 122 – 127c Kodeksu postępowania karnego (k.p.k.). Duża część terminów do dokonania określonych czynności procesowych to terminy zawite. Przepisy k.p.k. przewidują, że czynność procesowa dokonana po upływie terminu zawitego jest bezskuteczna. Zawite są terminy do wnoszenia środków odwoławczych (np. apelacja, zażalenie), a także inne terminy określone jako zawite w ustawie.

W sytuacji, gdy niedochowanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od strony lub innej osoby, istnieje możliwość przywrócenia terminu do dokonania danej czynności. Należy to zrobić w ciągu 7 dni od dnia ustania przeszkody, pamiętając równocześnie o dokonaniu czynności, która miała być w terminie dokonana. Poniżej znajdą państwo więcej informacji dotyczący przywrócenia terminu oraz wzór wniosku o przywrócenie terminu zawitego.

Wzór:

…………………………, dnia ………………….... r.

(miejscowość, data)

……………………………………

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, adres wnioskodawcy)

Do:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

(nazwa organu prowadzącego postępowanie – np. sąd rejonowy, prokurator okręgowy + wydział + dokładny adres)

Sygn. akt:

…………………………..

WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE TERMINU DO WNIESIENIA ZAŻALENIA[1]

Na podstawie art. 126 § 1 Kodeksu postępowania karnego wnoszę o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie wydane w dniu ……………………. przez ………………………….., który to termin upłynął w dniu ………………………. . Jednocześnie w załączeniu składam zażalenie na wskazane postanowienie.

UZASADNIENIE[2]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

Zażalenie na postanowienie ……………………… [3]

………………………………

………………………………

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1987 z późn. zm.)

[1] Oczywiście to tylko przykład – możemy wnioskować np. o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji lub wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku/postanowienia.

[2] W uzasadnieniu należy wskazać przyczyny z jakich niemożliwe było dochowanie terminu. Warto udokumentować przytaczane twierdzenia – przykładowo przy pobycie w szpitalu do wniosku warto dołączyć kartę leczenia szpitalnego i wypis ze szpitala.

[3] Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy dokonać czynności, która miała zostać dochowana w terminie. W opisywanym przypadku będzie to właśnie zażalenie.