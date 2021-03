Renta socjalna w 2021 r.

Renta socjalna 2021 – ile wynosi?

Wysokość renty socjalnej została określona w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. Zgodnie z tymi przepisami renta socjalna wynosi 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Podwyższenia renty socjalnej dokonuje jednostka organizacyjna Zakładu lub organ emerytalno-rentowy. Następuje to z urzędu, a jeżeli wypłata renty została wstrzymana – po jej wznowieniu. Co to oznacza w praktyce?

Od 1 marca 2021 r. najniższe świadczenia uległy waloryzacji. Obecnie kwota najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy wynosi 1250,88 zł. Tyle samo wynosi zatem renta socjalna.

Od 1marca 2021 r. renta socjalna wynosi 1250,88 zł.

Warto pamiętać, iż nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca renty socjalne. Marcowa podwyżka świadczeń dotyczy również Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Renta rodzinna i socjalna w 2021 r.

Jeżeli dochodzi do zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej, to kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

W 2021 r. łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej nie może przekroczyć kwoty 2.501,76 zł, a rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 125,09 zł).

Renta socjalna 2021 – ile można dorobić?

Jeżeli osoba pobierająca rentę socjalną osiągnęła przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (ogłaszanego przez prezesa GUS), to prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu.

W okresie od 1 marca do 31 maja 2021 r. kwota przychodu uzasadniająca zawieszanie rent socjalnych wynosi 3820,60 zł.

