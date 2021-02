Czym są emerytury stażowe?

Obecnie prawo do emerytury przysługuje, gdy ubezpieczony spełnia dwa warunki:

osiągnął wiek emerytalny oraz

udowodnił staż ubezpieczeniowy.

Emerytury stażowe zakładają zaś, iż prawo do emerytury uzależnione byłoby jedynie od udowodnienia odpowiedniego długiego stażu pracy, na przykład 35 lat dla kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn.

reklama reklama



Postulaty takie były rozważane w trakcie prac nad nowelizacją ustawy obniżającej wiek emerytalny w Polsce. Obowiązujące od 1 października 2017 r. przepisy przywróciły wiek emerytalny 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, ale nie wprowadziły tzw. emerytur stażowych.

Obecnie emerytury stażowe nie funkcjonują zatem ani w systemie emerytur powszechnych, wypłacanych przez ZUS, ani w systemie emerytur rolniczych, które wypłaca KRUS.

Czy będą emerytury stażowe w 2021 roku?

Temat wprowadzenia emerytur stażowych ponownie stał się przedmiotem licznych dyskusji po tym jak Prezydent Andrzej Duda podpisał z NSZZ „Solidarność” umowę programową. Dokument z 5 maja 2020 r. zakłada kontynuację reformy systemu emerytalnego z uwzględnieniem interesu pracowników o najdłuższym stażu pracy.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 31 grudnia 2020 r. skierowało do Prezydenta pismo, w którym upomina się o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej emerytur stażowych. Na początku lutego 2021 r. OPZZ poinformowało o otrzymaniu odpowiedzi na to pismo. Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot poinformował w nim, iż Kancelaria Prezydenta podtrzymuje w sprawie emerytur stażowych stanowisko, które zaprezentowano przedstawicielom OPZZ na początku grudnia 2020 r. Jak przypomną organizacja, podczas grudniowej wideokonferencji Paweł Szrot poinformował, iż w Kancelarii Prezydenta trwają analizy różnych projektów wprowadzenia emerytur stażowych, w tym projektu OPZZ. „Zaznaczył jednak przy tym, że aktualnie priorytetem jest walka z COVID-19 i nie może zagwarantować, że do wiosny 2021 r. Prezydent złoży projekt w sprawie emerytur stażowych” – informuje na swojej stronie internetowej OPZZ.

Kwestia wprowadzenia tzw. emerytur stażowych była też podnoszona w interpelacjach poselskich m.in. w interpelacji nr 16534 w sprawie emerytur stażowych. Udzielając odpowiedzi 30 grudnia 2020 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed podkreślił, iż dotychczas nie zdecydowano się na wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek głównie dlatego, że sposób obliczania emerytury zachęca ubezpieczonych do jak najdłuższej aktywności zawodowej i opóźniania decyzji przejścia na emeryturę, co w sposób istotny przekłada się na wysokość świadczenia.

„Nie ulega jednak wątpliwości, że istnieje potrzeba dyskusji nad poszukiwaniem rozwiązań nakierowanych na optymalizację systemu emerytalnego, w tym także jego uelastyczniania, które byłoby zgodne zarówno z troską o jego finansową stabilność, jak i z zapatrywaniami społecznymi w tym zakresie” - podkreślił.

Podsumowanie

W Sejmie nie został jeszcze złożony prezydencki projekt dotyczący emerytur stażowych. Z tego powodu trudno w tym momencie określić czy rzeczywiście zostaną one wprowadzone.

Polecamy serwis: Emerytury