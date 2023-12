Renta socjalna może zostać podwyższona do wysokości minimalnego wynagrodzenia – projekt nowelizacji

W Sejmie trwają prace nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Projekt zakłada m.in. wzrost renty socjalnej do wysokości 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

1) przed ukończeniem 18. roku życia;

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia;

3) w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Komu przysługuje świadczenie

Świadczenie to nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Ile wynosi renta

Obecnie renta socjalna wynosi 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. 1588,40 zł.

Łączna kwota renty rodzinnej i socjalnej nie może przekraczać 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

W razie przekroczenia tej kwoty, ZUS obniży wysokość renty socjalnej. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W takim przypadku będzie wypłacana tylko renta rodzinna.

Projekt nowelizacji zakłada wzrost renty socjalnej do kwoty minimalnego wynagrodzenia

Obywatelski projekt nowelizacji zakłada wzrost renty socjalnej do kwoty minimalnego wynagrodzenia, które w 2024 r. wyniesie odpowiednio 4242 zł od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. oraz 4300 zł od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.

Przewiduje również, że w razie zbiegu prawa do renty socjalnej i renty rodzinnej kwota renty socjalnej będzie ulegała obniżeniu w ten sposób, że łączna kwota nie będzie mogła przekroczyć 300% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Przy czym nie będzie mogła być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

