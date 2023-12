2000 zł to racjonalna podwyżka renty socjalnej w 2024 r. Świadczenie wspierające zablokuje taką podwyżkę

W 2024 r. renta socjalna wzrośnie o 12,3% z 1588,44 zł do około 1784 zł. Potrzebna jest podwyżka o 26% do 2000 zł brutto, aby zrekompensować osobom niepełnosprawnym rzeczywiste koszty inflacji. Wprowadzenie świadczenia wspierającego wyklucza podwyżkę renty socjalnej do 2000 zł.

Wysokość renty socjalnej jest podstawą obliczania wysokości świadczenia wspierającego. Powoduje to, że politycy będą blokowali większe niż o 12,3% podwyżki renty socjalnej.

Renta socjalna a świadczenie wspierające

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu wspierającym. Świadczenie to ma przy rencie socjalnej 1588,44 zł wartość około 3500 zł (220% renty dla 95-100 punktów).

Jeżeli jednak podniesiemy wartość renty socjalnej do 2000 zł, to świadczenie wspierające rośnie do 4400 zł. Wzrost renty socjalnej do 2000 zł powoduje przyrost wartości świadczenia wspierającego o 900 zł.

Trudno uwierzyć, aby politycy zgodzili się na tak skokowe podniesienie kwot świadczeń dla niepełnosprawnych - zarówno dla renty socjalnej jak i świadczenia wspierającego.

Dlatego warto się zastanowić nad zmianą zasady, że wartość świadczenia wspierającego zależy od renty socjalnej. Ta zasada powoduje, że stale będzie u polityków pokusa blokowania podwyżek wartości renty socjalnej.

Zestawienie - Zobaczmy, co się stanie ze świadczeniem wspierającym, gdy renta socjalna wynosić będzie nie 1588,44 zł, a 2000 zł brutto:

4400 zł (odpowiada 220% renty socjalnej 2000 zł – od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia); 3600 zł (odpowiada 180% ww. renty socjalnej – punkty od 90 do 94); 2400 zł (odpowiada 120% ww. renty socjalnej – od 85 do 89); 1600 zł (odpowiada 80% ww. renty socjalnej – od 80 do 84); 1200 zł (odpowiada 60% ww. renty socjalnej – od 75 do 79); 800 zł (odpowiada 40% ww. renty socjalnej – od 70 do 74).

Rząd osoby niepełnosprawne kusił wizją łączenia renty socjalnej i świadczenia wspierającego

Na 2024 r. rząd deklarował, że osoba niepełnosprawna zachowa prawo do renty socjalnej. Będzie możliwe łączenie renty socjalnej i świadczenia wspierającego. Na papierze brzmi to obiecująco:

Dwa przykłady dla osoby niepełnosprawnej (95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia).

Wariant 1: Renta socjalna wynosi 1588,4 zł, czyli:

Świadczenie wspierające w 2024 r. to 3495 zł + 1588,4 zł renty socjalnej = 5083,4 zł.

Dla porównania, wariant nr 2:

Wariant 2: renta socjalna 2000 zł (podwyżka o 26%, która nie ma żadnych szans na wdrożenie - przykład ilustruje hipotetyczną sytuację)

Świadczenie wspierające to 4400 zł + 2000 zł renty socjalnej = łącznie 6600 zł dla osoby niepełnosprawnej.

Powyższe przykłady pokazują konsekwencje łączenia renty socjalnej i świadczenia wspierającego.

Pamiętajmy, że w 2024 r. z tej możliwości mogą skorzystać osoby niepełnosprawne o największym stopniu niepełnosprawności (od 84 do 100 punktów). Pozostałe osoby będą występować o świadczenie w 2025 r. i 2026 r. W latach 2025 - 2026 będą korzystały z renty socjalnej. Ta jednak nie zostanie podniesiona tak, jak oczekują, ponieważ podbije to świadczenie wspierające. Jest to z ich perspektywy rodzaj "błędnego koła".