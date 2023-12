Średnio około 600 zł "karpiowego" dla pracowników. Tyle urzędnicy dostaną przed Wigilią

"Karpiowe" w urzędach będzie wypłacane już niedługo. Ile w tym roku otrzymają pracownicy? Kwota uzależniona jest od kilku czynników.

Jak przed każdą Wigilią pracownicy niektórych urzędów dostać mogą tzw. "karpiowe" czyli dodatkowe środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ile wyniesie ono w 2023 r.? Nie wszyscy dostaną taką samą kwotę.

Ile wyniesie "karpiowe" w 2023 r.

Serwis Samorządowy PAP zapytał urzędy o wysokość "karpiowego" w 2023 r. okazuje się, że średnio około 600 zł urzędnicy samorządowi otrzymają przed wigilią w tym roku. Czy wszyscy urzędnicy otrzymają świadczenie? Okazuje się, że nie. Wypłaty dodatkowych środków dla pracowników magistratu nie przewidziano m.in. w Lublinie i w Koninie.

Od 630 zł do 950 zł dla urzędników z Poznania

„W ostatnich dniach listopada 2023 roku uprawnieni pracownicy Urzędu Miasta Poznania otrzymali z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wsparcie finansowe związane ze świętami Bożego Narodzenia. Wysokość świadczenia została zindywidualizowana i zależała od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika wnioskującego o to świadczenie (zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). Wysokość wsparcia finansowego dla pracowników urzędu mieściła się w przedziale od 630 zł do 950 zł” – poinformował w odpowiedzi na pytania Serwisu Samorządowego PAP dyrektor wydziału organizacyjnego z urzędu miasta w Poznaniu Wojciech Kasprzak.

Od 700 zł do 9o0 zł dla urzędników z Mielna

Podobne kwoty na konto otrzymają też pracownicy samorządowi w Urzędzie Miejskim w Mielnie. Świadczenie będzie się mieściło w granicach 700 - 900 zł, a jego wysokość została uzależniona od dochodu na jedną osobę w danym gospodarstwie domowym.

Ile "karpiowego" dla pracowników samorządowych

Na nieco mniejsze wsparcie z ZFŚS mogą liczyć pracownicy magistratu w Zduńskiej Woli. Tutaj świadczenia wypłacane są w wysokości od 525 zł do 750 zł. W Wodyniach są to kwoty od 630 zł do 700 zł, w Strzegomiu – 700 zł, 600 zł bądź 500 zł, a w Lubaczowie – od 585 zł do 650 zł. Świadczenie pieniężne w wysokości 340 zł i 350 zł otrzymają pracownicy samorządowi w Choroszczy.

Jak poinformowała rzeczniczka prezydenta Konina Aneta Wanjas „w Urzędzie Miejskim w Koninie nie są przewidziane dla pracowników wypłaty z tego funduszu. Nie ma u nas takiej praktyki. Dzieci pracowników otrzymują bony upominkowe, a emerytowani pracownicy bony na zakupy”. Dla dzieci będą to środki w wysokości 130 zł lub 150 zł, natomiast dla emerytów 240 zł, 280 zł lub 300 zł. Wysokość świadczenia jest uzależniona od dochodów.

Źródło: SSPAP